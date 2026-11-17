Uno de los grandes puntos que se debaten en Chivas es cómo será el próximo mercado de pases cuando aún falta mucho tiempo para que finalice el Apertura 2026. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuál será el futuro de Cade Cowell, a quien se le acaba el préstamo en New York Red Bulls. Sin embargo, Jesús Bernal reveló por qué Rayados de Monterrey podría lanzarse a fichar al extremo.

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Es un hecho que el Vaquero es uno de los jugadores que va a ser buscado por más de un club, ya que tuvo un gran año con New York Red Bulls en la MLS. Por esta razón, es un hecho que el Guadalajara va a buscar venderlo porque no entraría en la consideración del técnico argentino y que buscará ganar una cifra cercana a los cinco millones de dólares que, según César Merlo, sería el valor de la cláusula de compra que le pusieron a la franquicia estadounidense.

En medio de este contexto, comienzan a surgir versiones de que Cade Cowell se quedará en Estados Unidos. Sin embargo, Jesús Bernal reveló que Rayados de Monterrey podría lanzarse por el extremo, ya que Matías Almeyda lo debutó en San José Earthquakes.

Cade Cowell busca quedarse en Estados Unidos.

Photo: Reuters

“Podría aparecer un tercero, no sé qué piensen: el caso del Monterrey de Matías Almeyda. Hay que recordar que Matías Almeyda dirigió a Cade Cowell en el San José Earthquakes en la MLS, le tocó dirigirlo ahí y que lo debutó, le dio su primera oportunidad en Primera División. Y además Matías tiene otra característica: a aquellos jugadores que le gustan y le llenan el ojo, Matías los suele llevar. A San José se llevó a Alanís, se llevó a Chofis y se llevó a Carlos Fierro por citar un ejemplo; a Grecia se llevó a Orbelín y se llevó a Pizarro por citar otro ejemplo; a Rayados se acaba de traer a Orbelín”, expresó el periodista de ESPN en referencia a hipótesis que surgieron en redes sociales.

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Y agregó: “Entonces es un técnico que le gusta arroparse de aquellos jugadores a los cuales conoce a la perfección, que sabe lo que le pueden dar y que en ese sentido termina por sacar la mejor versión de estos elementos. Entonces no lo sé, imagínense que en una de esas Monterrey pudiera decir: ‘Ay, yo debuté a ese chico, tráiganlo para acá’”.

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De todas maneras, Jesús Bernal confirmó que el futbolista va a querer quedarse en Estados Unidos tras el nacimiento de su hijo. “El tema con Cowell es que él tenga intenciones reales de volver al fútbol mexicano, ahí es donde me parece un poco el tema a considerar porque recién acaba de ser papá, no es sencillo mudarse así, ya tuvo su experiencia viviendo en Guadalajara y pues al parecer él es más feliz en los Estados Unidos”, comentó.

Y añadió: “Habrá que ver cómo es que termina toda esta situación de Cade Cowell, pero eso que vi en redes no me parecía descabellado, que de repente Monterrey pudiera levantar la mano y decir: ‘Ey, yo me lo puedo traer’”.

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Los números de Cade Cowell en la MLS