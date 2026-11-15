Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul en la última jornada 17 del Apertura 2026. Mientras se alista para enfrentar a la Máquina, la afición pide el fichaje de Érik Lira y esto es lo que el Guadalajara debe pagar para fichar al mediocampista.

Uno de los jugadores que la afición de Chivas empieza a pedir para el Clausura 2027 es Erik Lira, quien comenzó a sonar con mucha fuerza para llegar a Atlas. En medio de este contexto, se confirmó cuánto deberí pagar el Guadalajara a Cruz Azul para quedarse con un futbolista que actualmente es titular en la Selección Mexicana y que fue buscado por Mónaco en el último mercado de pases.

Da la sensación de que el Rebaño Sagrado generó la envidia en la ciudad y los primos no solo afirman que van a tener su propio estadio, sino que además quieren sacar la chequera para intentar igualar los más de 100 años de historia grandeza. Por esta razón, los rojinegros están dispuestos a hacer lo imposible para quedarse con importantes futbolistas.

Uno de los futbolistas que se rumorea que podría llegar a Atlas en el próximo mercado de pases es Erik Lira, nombre que sonó en el pasado que podía haber llegado a Verde Valle. Por esta razón, muchos aficionados comenzaron a alzar la voz para que Amaury Vergara, Javier Mier, Alejandro Manzo y Gabriel Milito se lancen por el mediocampista de la Máquina.

Afición de Chivas quiere a Érik Lira para el Clausura 2027. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por César Merlo, la inversión que debería realizar el Guadalajara para quedarse con el fichaje del mediocampista de la Selección Mexicana es de 11 millones de dólares por calidad y jerarquía garantizada. No cabe ninguna duda de que es una gran suma que se debe invertir, pero es ir a lo seguro, como sucedió en el pasado reciente con jugadores como Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, Diego Campillo, Bryan González o Efraín Álvarez.

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¿Por qué Chivas necesita ir por un jugador como Érik Lira?

La primera razón es para que Chivas le deje en claro que el grande de la ciudad somos nosotros y no Atlas. La segunda es que es un hecho que la plantilla de Gabriel Milito necesita un suplente de Fernando González porque Samir Inda no termina de llenarle los ojos a un entrenador argentino que solamente lo utilizó ante Necaxa en el Apertura 2026.

No hay que olvidarse de que el Guadalajara tendrá en el primer semestre del 2027 doble competencia en la que la Concachampions será el principal objetivo a conseguir, ya que otorga un boleto directo al Mundial de Clubes 2029. A su vez, dinero sobra, ya que no hay que olvidarse de la entrada de dinero que llega con Amazon Prime y la venta de Armando González, la cual fue posterior a las compras de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.