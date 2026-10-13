El Oso está realizando un brillante trabajo en el centro del campo del Guadalajara, por lo que está mejor rankeado que varias figuras del futbol mexicano.

Fernando González es un futbolista que divide opiniones entre los aficionados de Chivas, ya que muchas personas lo destacan y muchos otros lo atacan, asegurando que su rendimiento desafina con el nivel que demuestra el Rebaño en otras zonas del campo.

Sin embargo, en las horas reciente surgió una estadística que lo pone por encima de otros mediocampistas top de la Liga MX, dejándolo arriba de figuras como Erik Lira, por quien muchos aficionados suspiraron para que llegara al Rebaño después de su pase frustrado al futbol de Francia.

El portal especializado Statiskicks, publicó un ranking de los mediocampistas con mayor índice de retención y que además, generan peligro en la portería rival, en donde el Oso González se instaló como el mejor de todo el futbol mexicano, por encima de Erik Lira, Oliver Torres, Orbelín Pineda, Paulo Ramírez, entre muchos otros.

En dicho gráfico, en donde fue analizado el rendimiento de 45 mediocampistas que tuvieran por lo menos 450 minutos, se revisó el porcentaje de retención y la amenaza esperada, en donde el futbolista del Guadalajara dominó para sorpresa de muchos aficionados.

Los números del Oso González en el Apertura 2026

Fernando González se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Gabriel Milito en el plantel rojiblanco, ya que lo ha utilizado de titular en 10 de los 11 partidos que se han jugado en este semestre, participando en el 83.23 por ciento de los minutos que se han disputado en el Apertura 2026.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.