El entrenador del Guadalajara destacó el temperamento que presumió su equipo para no rendirse pese a todas las adversidades que se presentaron en el Clásico Tapatío.

Chivas no tuvo la mejor de sus noches durante el Clásico Tapatío contra Atlas, en donde se registraron muchos aspectos en contra como la falla del penalti de Ángel Sepúlveda; sin embargo, Gabriel Milito aplaudió ese temperamento que demostró el Rebaño pese a todas las adversidades.

El Guadalajara se sobrepuso a errores arbitrales del Gato Ortiz que no sancionó un penalti en el arranque del partido, se lesionó Diego Campillo y tuvo que ser reemplazado en el descanso, los rojiblancos se fueron abajo en el marcador e inclusive, el Cuate falló un penalti antes de reivindicarse con su gol que valió el empate.

Es por eso que Gabriel Milito presumió ese carácter del chiverío, asegurando que no importa cuál sea el marcador, en el Club Deportivo Guadalajara “está prohibido rendirse”, atributo por el que considera que encontraron el gol del empate contra los Zorros.

“Con el 1-0 y el errar un penal. A veces eso en el aspecto anímico golpea; sin embargo, en este equipo, en este club está prohibido rendirse sea cual sea el resultado.

“Ojalá que consigamos resultados favorables, pero sea cual sea el resultado, podremos jugar bien, regular o mal, pero rendirnos, nunca. Está prohibido. Ese comportamiento nos llevó al empate, que merecíamos justamente”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

La lista de lesionados de Chivas

Bryan González

Luis Romo

José Castillo

Miguel Tapias

Miguel Gómez

Diego Campillo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.