Chivas se prepara para enfrentar a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. De cara al duelo en el Estadio Hidalgo, Benjamín Mora habló en conferencia de prensa y advirtió a sus jugadores sobre el juego ofensivo del equipo de Gabriel Milito, pero señaló que no cambió mucho del empate de la jornada 6.

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El Rebaño Sagrado finalmente logró romper la pared de la cementera de Cruz Azul y logró quedarse con la victoria por 1-0 gracias al golazo de Efraín Álvarez. De esta manera, cerró como superlíder de la tabla general de posiciones, por lo que se aseguró cerrar de local cada llave que llegue a disputar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El primer adversario que Chivas tiene que superar para alcanzar la 13 es Pachuca, con quien empató 1-1 en la jornada 6 del Apertura 2026. De cara a la ida, Benjamín Mora advirtió a sus jugadores sobre el estilo de juego del Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

“Contra Chivas tuvimos un tiempo el primer tiempo no muy bueno, recibimos temprano en el partido y después el segundo tiempo fue de nosotros. Entonces tomamos eso como referencia porque Chivas no ha cambiado realmente su planteamiento, su funcionamiento, su dibujo táctico. Ha cambiado los nombres, pero nosotros lo que hemos hecho bien ha sido los planes de partido, lo que hemos hecho bien han sido las estrategias para nulificar las virtudes de los rivales en muchos momentos y aprovechar las vulnerabilidades que tienen”, explicó.

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Pachuca confía en superar a Chivas.

Photo: IMAGO7

Y agregó: “Si somos honestos, hay una pimienta especial porque nosotros tenemos a un gran cabeceador, tenemos a un gran driblador que es Idrissi, tenemos a Pizarro, que es muy inteligente, que es muy técnico, que puede meter centros y que puede meter pelotas filtradas y que puede tirar a gol en cualquier momento. Y ellos tienen una defensa que en papel muestra que es la mejor defensiva del torneo. Nosotros somos la segunda mejor defensiva del torneo y qué mejor que sean duelos directos de altos calibres. En las dos fases, tanto ofensiva como defensiva, vamos nosotros a ver de qué manera podemos vulnerar a su defensa. Seguramente con algunas variantes que estaremos practicando y que estaremos implementando y también tratar de ser muy sólidos en defensa porque ellos también tienen una buena ofensiva. Por algo son los superlíderes, por algo son el equipo que ha venido jugando quizá de manera un poquito más consistente y nos toca hacerle frente al desafío con mucho esfuerzo y tratando de vivir el partido como tal”.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.