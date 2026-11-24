La Liguilla del Apertura 2026 comenzará esta semana y Chivas llega en condiciones prácticamente inmejorables para competir por el título. Y es que el equipo de Gabriel Milito terminó la fase regular como líder de la Tabla General, con la mejor defensiva del campeonato y siendo el único que se mantuvo invicto como visitante. Por si fuera poco, el Guadalajara también fue el equipo que más puntos consiguió jugando como local, por lo que los números respaldan el gran trabajo realizado durante el semestre y colocan al Rebaño Sagrado como uno de los principales candidatos a conquistar el campeonato de Liga MX.

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Sin embargo, el Guadalajara tendrá una prueba bastante complicada en los Cuartos de Final, pues Pachuca llega a la Liguilla después de ganar sus últimos cuatro partidos, en los que consiguió anotar 11 goles y solamente recibió dos. A pesar del gran momento que atraviesan los Tuzos, el Rebaño Sagrado tiene argumentos suficientes para conseguir su boleto a las Semifinales e incluso terminar con su sequía de títulos. Y es que no se trata únicamente del optimismo que existe entre los aficionados rojiblancos, sino que un análisis estadístico también coloca al equipo de Gabriel Milito como el principal candidato a levantar el trofeo.

La cuenta especializada en análisis de datos de la Liga MX, Statiskicks, actualizó sus probabilidades de conquistar el campeonato del Apertura 2026 una vez definidos los ocho equipos que disputarán la Fiesta Grande. Para alegría de la afición rojiblanca, Chivas aparece como el máximo favorito a coronarse campeón, con un 26.8% de probabilidades de levantar el título, por encima de los otros siete clubes clasificados. Si bien esto no garantiza que el Guadalajara vaya a conquistar el campeonato, sí representa una excelente noticia para los dirigidos por Gabriel Milito, especialmente considerando la competitividad que existe entre los equipos que llegaron a esta instancia.

Lo más interesante es que Chivas se ha mantenido entre los principales favoritos a conquistar el título prácticamente desde el inicio del Apertura 2026, pues comenzó el campeonato encabezando las predicciones de Statiskicks. Durante aquella racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, el Guadalajara cayó al segundo puesto de este análisis, pero logró recuperar su posición poco después. De esta manera, el Rebaño Sagrado no solamente terminó la fase regular como líder de la Tabla General, sino que también consiguió llegar a la instancia definitiva del campeonato con las probabilidades más altas de coronarse campeón.

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Cabe recordar que Statiskicks actualiza estas probabilidades después de cada jornada, por lo que habrá que esperar al resultado del partido de Ida contra Pachuca para conocer si las posibilidades del Guadalajara aumentan, disminuyen o se mantienen. Sin embargo, lo más importante es que el equipo de Gabriel Milito llega como el gran favorito justo en la etapa más importante del campeonato. Ahora, el Rebaño Sagrado tendrá que demostrar en la Liguilla todo el trabajo realizado durante el semestre, pues de poco servirán sus extraordinarios números durante la fase regular si no consigue trasladar ese rendimiento a los partidos de eliminación directa.

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Cruz Azul es el segundo equipo con más probabilidades de ser campeón

Curiosamente, Cruz Azul, precisamente el equipo al que Chivas tuvo que derrotar en la última jornada para quedarse con el liderato del Apertura 2026, aparece como el segundo máximo favorito a conquistar el campeonato, de acuerdo con el análisis de Statiskicks. Lo más interesante es que, debido a las posiciones en las que ambos terminaron la fase regular, el Guadalajara y la Máquina solamente podrían volver a enfrentarse en una hipotética Final. Por lo tanto, si las predicciones terminan cumpliéndose, los aficionados rojiblancos podrían presenciar una nueva edición de este enfrentamiento, pero esta vez con el título de Liga MX en disputa.