Finalmente, las Chivas de Gabriel Milito pudieron ante Cruz Azul, se impusieron por 1-0 y finalizaron la fase regular del Apertura 2026 como superlíderes de la tabla general de posiciones. El Guadalajara enfrentará a Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla, por lo que la Liga MX hizo oficial los días y horarios de los juegos del Rebaño Sagrado en la Fiesta Grande.

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A lo largo de este torneo, el conjunto rojiblanco se mostró en más de una ocasión como un equipo que sufría demasiado. Sin embargo, ante rivales incómodos como Rayados de Monterrey y, ayer, frente a la Máquina logró quedarse con tres puntos importantes que sirvieron para escalar a lo más alto de la fase regular.

De esta manera, el Guadalajara no solo tendrá ventaja deportiva en Cuartos de Final y en una eventual Semifinal, sino que además, hasta donde sé, de su participación en la Liguilla siempre se cerrará en el mítico Estadio Akron. Para que el cierre sea el próximo 13 de diciembre en el Gigante de Zapopan, hay que primero superar a Pachuca.

Pachuca vs. Chivas: Fecha, horario y transmisión de la ida de Cuartos de Final de la Liguilla

La ida entre Pachuca y Chivas se llevará adelante el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo. El partido está pactado para llevarse a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por Fox y Fox One, mientras que en Estados Unidos se verá por Fox Deportes.

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Chivas vs. Pachuca: Fecha, horario y transmisión de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla

La vuelta entre Chivas y Tigres se realizará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El segundo partido de la llave en México se podrá ver solamente por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.

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Liga MX: Días y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026

Atlas vs. Toluca

Ida: Miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Vuelta: Sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco

América vs. Rayados de Monterrey

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Ida: Miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA

Miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA Vuelta: Sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Azteca

Chivas vs. Pachuca

Ida: Jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo

Jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo Vuelta: Domingo 29 de noviembre a las 19:07 en el Estadio Akron

Cruz Azul vs. León

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