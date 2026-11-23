Chivas vivió una noche de ensueño tras vencer por marcador de 1-0 contra el Cruz Azul, adueñándose del liderato del Apertura 2026 por lo que ahora ya deberá pensar en enfrentarse al Pachuca en los Cuartos de Final, en donde surge la duda sobre si podrán ser elegibles tanto Luis Romo como José Castillo, quienes han registrado problemas físicos.

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Aunque el Tanque regresó en buenas condiciones de su concentración en la Selección Mexicana, la realidad es que el mediocampista sufrió una nueva molestia muscular, por lo que no pudo ser de la partida contra La Máquina, situación que tuvo que ser aclarada por el propio Gabriel Milito en conferencia de prensa.

El timonel del chiverío reveló que Luis Romo sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del viernes, por lo que prefirieron no correr riesgos y darle descanso frente a los celestes, por lo que dependerá de su evolución en los próximos días para saber si podrá ver minutos en el duelo de Ida contra los Tuzos.

"Luis no tuvo una lesión, sí una sobrecarga muscular el día viernes. Considerábamos que era innecesario asumir riesgos con él, teniendo en cuenta de que ya estábamos clasificados, solamente ver en qué lugar. Esperemos que en estos cuatro días pueda estar en condiciones de jugar o de ser opción para jugar. Eso lo iremos viendo en estos días.

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¿José Castillo se lesionó en el Chivas vs. Cruz Azul?

"José Castillo sintió la inactividad de tanto tiempo, hizo un grandísimo partido como habitualmente lo hace, un jugador muy regular. Pero al final terminó cansado, un poco acalambrado y por eso tuvimos que reemplazarlo. Terminó con eso, no es que sufrió nada importante. Va a estar disponible para el siguiente partido también", explicó el entrenador en conferencia de prensa.

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¿Cuándo se jugarían los partidos entre Chivas y Pachuca?

La realidad es que será hasta este lunes cuando se hagan oficiales los horarios de los Cuartos de Final de la Liga MX; sin embargo, se vislumbra que el Guadalajara pida disputar sus partidos en jueves 26 y domingo 29, para contar con un día más de descanso tras jugar el domingo por la noche contra Cruz Azul en la jornada 17 del futbol mexicano.