Chivas tiene hambre de victoria y de gloria en el Apertura 2026, por lo que encaró con total seriedad el compromiso de la jornada 17 contra el Cruz Azul, en donde el Rebaño pegó primero con un golazo de antología de Efraín Álvarez por el que debieron cerrar el Estadio Akron.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El Guadalajara se empleó a fondo con la consigna de quitarse la hegemonía de La Máquina, por lo que fueron desplegando su estilo futbolístico, en donde Willer Ditta despejó mal una redonda, cayendo en los botines de Richy Ledezma, quien mandó un centro preciso a segundo poste para la llegada de Efraín Álvarez, quien remató de primera intención para definir cruzado su remate para vencer a Andrés Gudiño.

Hay que recordar que el 10 del chiverío fue blanco de muchas críticas debido al mal ritmo de juego que presumió en el arranque del torneo, pero que Gabriel Milito fue puliendo para poder recuperar su mejor versión física y futbolística.

¿Quién sería el rival de Chivas en Liguilla?

Si Chivas gana: Pachuca

Si Chivas empata: León