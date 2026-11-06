Chivas consiguió una victoria muy importante el sábado pasado al imponerse por 4-2 al Atlante, en un partido que permitió demostrar el enorme potencial ofensivo que tiene el equipo de Gabriel Milito de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Aunque es cierto que los Potros de Hierro no atraviesan su mejor momento y no se encuentran entre los principales contendientes al campeonato, eso no le quita mérito a la actuación de varios futbolistas rojiblancos. Y es que el Guadalajara mostró momentos de gran calidad individual y colectiva, especialmente gracias a algunos jugadores que parecen estar recuperando su mejor versión justo cuando más los necesita el equipo.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue, sin duda, Efraín Álvarez, quien consiguió un gol y una asistencia para convertirse en el futbolista más destacado del partido contra Atlante. Su actuación fue tan sobresaliente que plataformas especializadas como Sofascore lo reconocieron como el mejor jugador del encuentro, otorgándole una calificación de 9.5 sobre 10. Pero eso no fue todo, pues esa misma puntuación también le permitió colocarse como el futbolista mejor evaluado de toda la Jornada 15, confirmando que el mediocampista rojiblanco está recuperando el protagonismo que había perdido debido a los problemas físicos que sufrió al comienzo del campeonato.

Sin embargo, la gran actuación de Efraín Álvarez no se limitó a su participación directa en dos anotaciones, pues durante los 70 minutos que permaneció en el terreno de juego completó 33 de los 39 pases que intentó, alcanzando una precisión cercana al 85%. Además, consiguió realizar tres pases clave, demostrando su capacidad para encontrar compañeros en posiciones de peligro y generar oportunidades para el Guadalajara. De hecho, también registró una gran ocasión creada, precisamente gracias a la asistencia que le dio a Santiago Sandoval, una jugada que dejó en evidencia su visión de juego y la calidad de su pierna izquierda para superar las líneas defensivas del rival.

En cuanto a su producción individual en ataque, los números también fueron bastante positivos, pues Efraín Álvarez intentó tres regates y consiguió completar los tres, logrando una efectividad del 100% en sus intentos de superar rivales. Esta estadística resulta especialmente importante porque demuestra que el futbolista no solamente participó en la circulación del balón, sino que también fue capaz de generar ventajas mediante su habilidad individual. Además, realizó tres remates durante el encuentro, dos de ellos dirigidos a portería y uno convertido en gol, contribuyendo directamente a la victoria por 4-2 del Rebaño Sagrado y consolidándose como uno de los principales responsables del buen funcionamiento ofensivo del equipo.

Pero quizá lo más importante de esta actuación es que Efraín Álvarez está recuperando el nivel que había mostrado antes de sufrir los problemas físicos que complicaron su preparación y el inicio del Apertura 2026. El mediocampista necesitó varias semanas para volver a encontrar su mejor ritmo competitivo, pero ahora comienza a mostrar nuevamente su capacidad para marcar diferencias. Además, el regreso de Bryan González y Luis Romo también representa una excelente noticia para él, pues ambos son socios fundamentales en el costado izquierdo del Guadalajara y le permiten generar combinaciones mucho más peligrosas. Con los tres futbolistas disponibles, Gabriel Milito recupera una de las conexiones ofensivas que mejores resultados le han dado durante su etapa al frente de Chivas.

Efraín Álvarez no va a Selección Mexicana y será uno de los jugadores clave para el cierre de torneo

Curiosamente, Efraín Álvarez fue uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Rafael Márquez para los próximos compromisos de la Selección Mexicana contra Jamaica, una decisión que podría sorprender considerando la calidad que ha demostrado durante las últimas jornadas. Sin embargo, esta situación también representa una ventaja importante para Gabriel Milito, quien podrá trabajar con el mediocampista durante toda la Fecha FIFA de noviembre y ayudarlo a recuperar su mejor condición física y futbolística, con la intención de que llegue en plenitud al enfrentamiento contra Cruz Azul y, especialmente, a la Liguilla.