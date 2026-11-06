Chivas recibió una noticia que confirma el buen momento que atraviesa durante el Apertura 2026, pues el Guadalajara volverá a ser la principal base de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre. Rafael Márquez convocó a cinco futbolistas rojiblancos para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, convirtiendo al Rebaño Sagrado en el equipo que más jugadores aporta al Tri. Aunque esta situación representa un motivo de orgullo para el club y sus aficionados, también significa un problema importante para Gabriel Milito, especialmente por el momento de la temporada en el que se disputarán los compromisos internacionales.

Y es que, aunque la Liga MX tendrá una pausa durante la Fecha FIFA, Gabriel Milito perderá temporalmente a cinco de sus futbolistas más importantes: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval. Esto significa que el entrenador argentino no podrá trabajar con su plantilla completa durante varios días, precisamente cuando el Guadalajara necesita afinar los últimos detalles de cara al cierre del campeonato y la Liguilla. Por eso, el cuerpo técnico tendrá que modificar su planificación y aprovechar los entrenamientos con los jugadores disponibles, mientras espera que los seleccionados regresen en buenas condiciones físicas y futbolísticas.

Luis Romo regresó a la actividad contra Atlante.

El principal inconveniente es que la Fecha FIFA se disputará justo antes del enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul, uno de los partidos más importantes que le quedan al Guadalajara en la fase regular. Además de tratarse de uno de los pocos rivales a los que Gabriel Milito todavía no ha conseguido derrotar desde su llegada al Rebaño Sagrado, existe una posibilidad importante de que el encuentro tenga consecuencias directas en la pelea por el liderato del Apertura 2026. Y es que ambos equipos han estado compitiendo en los primeros lugares de la Tabla General, por lo que el resultado podría determinar quién termina mejor ubicado y obtiene una ventaja importante para la Liguilla.

Por eso, resulta evidente que Gabriel Milito necesitará preparar este compromiso con el mayor cuidado posible, pero no podrá contar durante buena parte de los entrenamientos con tres futbolistas prácticamente inamovibles en su esquema: Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. El Tala es fundamental tanto por sus atajadas como por su participación en la salida de balón, mientras que Romo se ha convertido en una pieza clave para organizar al equipo desde la defensa y el Piojo continúa siendo uno de los principales generadores de peligro. Además, Diego Campillo y Santiago Sandoval también han ganado protagonismo durante el torneo, por lo que la ausencia de estos cinco elementos dificultará el trabajo táctico del entrenador argentino antes de enfrentar a un rival tan exigente como Cruz Azul.

Pero la falta de entrenamientos no es la única preocupación para el Guadalajara, pues también existe el riesgo de que alguno de sus futbolistas regrese lesionado después de participar con la Selección Mexicana. A diferencia de otros compromisos internacionales, los enfrentamientos contra Jamaica serán partidos oficiales de eliminación directa, por lo que se espera una intensidad elevada y una exigencia física importante. Esta situación genera todavía más preocupación considerando que Chivas ha sufrido numerosas lesiones durante el Apertura 2026 y apenas comienza a recuperar a varios de sus jugadores más importantes. Una nueva baja podría complicar seriamente los planes de Gabriel Milito, especialmente con la Liguilla cada vez más cerca.

Gabriel Milito acababa de recuperar a Luis Romo, que justamente se lesionó con la Selección Mexicana

Precisamente, el caso que más podría preocupar a Gabriel Milito es el de Luis Romo, quien apenas consiguió regresar a las canchas durante el partido contra Atlante, después de permanecer aproximadamente dos meses fuera de actividad. Lo más llamativo es que el defensor rojiblanco sufrió aquella lesión mientras se encontraba concentrado con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre, una situación que terminó afectando considerablemente al Guadalajara durante varias jornadas.