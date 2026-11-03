Ante la ola de rumores de una posible demanda de la expareja de Chespirito, la misma aclaró todas las versiones a través de sus redes sociales.

Las fiestas de Halloween suelen ser motivo de felicidad y alegría en varios rincones del planeta, en donde en México también suele tener mucha presencia y así lo demostraron los jugadores de Chivas hace unos días, quienes demostraron sus mejores disfraces en una dinámica realizada dentro del club.

Pese a la creatividad de todos los futbolistas rojiblancos, la realidad es que Roberto Alvarado fue el que se robó las miradas por su disfraz de la Chilindrina, famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños para el programa del Chavo del Ocho.

Sin embargo, en las horas recientes comenzó a circular una noticia de que la viuda de Chespirito, Florinda Meza, estaría dispuesta a emprender acciones legales por el uso de los personajes que creó su esposo, noticia que la misma actriz desmintió recientemente en un comunicado en el que inclusive utilizó una fotografía del Piojo caracterizado de la Chilindrina.

“Para los incautos, que no saben que existe la IA y la suplantación de identidad, les aclaro: Yo no he mandado ningún mensaje ni amenaza de demanda por un disfraz a nadie. A mí me encanta que los fans se disfracen de los personajes y, mientras sea con respeto, honren así el legado de mi Rober y de todos los que participamos de ese fenómeno increíble que ha sido Chespirito”, escribió Florinda Meza en su cuenta oficial de Instagram.

Roberto Alvarado no fue el único caracterizado de personajes de Chespirito

Durante el evento que protagonizaron los futbolistas de Chivas en las instalaciones de Verde Valle, también colaboraron Ricardo Marín, quien se disfrazó del Profesor Jirafales que interpretó Rubén Aguirre; mientras que Diego Campillo hizo lo propio con el Chavo del Ocho, quien era el personaje principal de Robert Gómez Bolaños.