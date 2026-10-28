Chivas ya tiene la mente puesta en el partido del próximo sábado contra Atlante, donde buscará conseguir su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026. Sin embargo, mientras Gabriel Milito prepara el cierre de la fase regular, la directiva rojiblanca también comienza a mirar hacia el Clausura 2027, con rumores sobre posibles salidas, futbolistas que podrían regresar de sus préstamos y decisiones importantes para la conformación del plantel. Estas son las noticias más destacadas del Guadalajara este 28 de octubre.

Chivas ya cumplió en la Tabla de Menores y Gabriel Milito se quita una preocupación de encima

Una de las mejores noticias para el Guadalajara es que ya cumplió con la Regla de Menores de la Liga MX, cuando todavía faltan tres jornadas para que termine la fase regular. El Rebaño Sagrado se convirtió en el octavo equipo en alcanzar los 1,170 minutos requeridos y, después de la victoria contra Monterrey, acumula 1,466 minutos, ubicándose en el sexto lugar de la Tabla de Menores. Esto significa que Gabriel Milito ya no tendrá que preocuparse por cumplir con esta obligación y podrá elegir sus alineaciones pensando exclusivamente en las necesidades deportivas del equipo.

Brian Gutiérrez estaría en la mira de Cruz Azul, pero no hay oferta en Chivas

Durante las últimas horas surgió el rumor de que Cruz Azul estaría interesado en fichar a Brian Gutiérrez para reforzar su mediocampo ante una posible salida de Erik Lira. Sin embargo, de acuerdo con información de Rebaño Pasión, fuentes cercanas al tema señalaron que la operación no parece viable debido a la cantidad de futbolistas que la Máquina ya tiene en esa posición. Además, Andrés Montaño se ha convertido en una pieza importante para Joel Huiqui, mientras que el mexicoestadounidense de 23 años ha alternado entre la titularidad y la suplencia en Chivas. Por ahora, no existe una oferta confirmada por el rojiblanco.

¿Brian Gutiérrez abandona a Chivas?

Confirman la enorme confianza que los jugadores de Chivas tienen en Gabriel Milito

A pesar de los momentos complicados que ha atravesado el Guadalajara, Gabriel Milito mantiene el respaldo de sus futbolistas, según reveló el periodista Diego Yvey durante el programa Futbol Picante de ESPN. El reportero explicó que, después de la victoria contra Monterrey, conversó con integrantes del plantel que le aseguraron que las dudas surgieron principalmente desde el exterior, mientras que dentro del vestidor siempre han confiado en el entrenador argentino. Además, destacaron el trato cercano e individual que Milito tiene con cada jugador, pues se interesa por sus situaciones personales y familiares, algo que consideran importante para mejorar su rendimiento. De acuerdo con estos testimonios, el grupo está completamente comprometido con el proyecto y confía en que los resultados seguirán llegando.

A pesar de sus altibajos en el futbol colombiano, Sergio Aguayo regresará a Chivas en 2027

Otro futbolista que podría convertirse en una alternativa para Gabriel Milito es Sergio Aguayo, delantero de 23 años que actualmente juega a préstamo en el Deportes Tolima. Su experiencia en Colombia ha sido irregular, pues aunque consiguió marcar dos goles y ganar protagonismo en algunos encuentros, todavía no logra consolidarse como un atacante determinante. Lo interesante es que, aunque su préstamo tiene una duración de un año, Chivas incluyó una cláusula para recuperarlo después de seis meses, por lo que podría regresar para el Clausura 2027 si la directiva decide ejercer esa opción. Ante la falta de contundencia de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, Aguayo tendría una nueva oportunidad de competir por un lugar, aunque su regreso todavía no está confirmado.

Óscar “Conejo” Pérez augura que Raúl Rangel se mantendrá como el portero titular de la Selección Mexicana

Finalmente, Raúl Rangel continúa recibiendo elogios por sus actuaciones tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. En esta ocasión fue Óscar “Conejo” Pérez quien consideró que el Tala seguirá siendo el portero titular del Tricolor, gracias a la regularidad que ha mostrado en los últimos encuentros. “Yo creo que no habrá mucho cambio. Creo que seguirá Raúl Rangel, que lo viene haciendo muy bien y está manteniendo un nivel”, declaró el exportero a TVC Deportes. Pérez también reconoció el buen momento de otros guardametas, como Carlos Moreno, de Pachuca, pero su pronóstico apunta a que Rangel conservará la confianza del cuerpo técnico nacional si mantiene sus actuaciones.