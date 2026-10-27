En redes sociales se ha viralizado una nueva indumentaria del Guadalajara, aunque el histórico escudo del Rebaño fue modificado.

Chivas y Nike iniciaron su relación comercial el pasado mes de julio, fecha desde la cual ambas empresas han tratado de explotar al máximo el mercado, por lo que en las horas recientes salió a la venta una nueva playera que está causando revuelo entre aficionados y coleccionistas, principalmente.

Durante este martes 27 de octubre se viralizaron unas fotografías de una playera verde del Guadalajara, en donde se distorsiona el histórico escudo de la institución tapatía con vivos en dorado y en lugar de las tradicionales rayas rojas y blancas, se colocaron los colores verde, blanco y rojo, en alusión a México.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que esta indumentaria sí es real y pertenece a Nike, por lo que destapó que hay rumores de que el chiverío tenga una cuarta indumentaria de juego y que apuntaría a ser de color verde.

“Lanzaron una camiseta verde que reaviva estos rumores de que Chivas podría tener una cuarta camiseta de juego. La que vamos a ver es una camisa de uso normal, pero con el escudo alterado, que es lo que ha llamado la atención del mundo chivahermano y de hecho, por eso, mucho coleccionista la está comprando ya.

“Esto ha reavivado que el Guadalajara tendrá una cuarta equipación de juego y sería verde, haciendo alusión a la identidad como el equipo más mexicano del país”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Dónde comprar y cuánto cuesta la nueva playera verde de Chivas con Nike?

“Nike lanzó a la venta o no sé si sea un adelanto, porque en la tienda Nike no está, pero no sé si fue un adelanto voluntario o involuntario de la tienda Martí, que es la que ha sacado a la venta esta camiseta“, explicó el ya mencionado comunicador.

En la página de dicha cadena que distribuye productos deportivos se aprecia la playera verde de Nike en conjunto con el chiverío, la cual tiene un costo de 799 pesos mexicanos.