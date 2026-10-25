El entrenador del Guadalajara menospreció la posibilidad de disputar un Clásico Nacional en la Final, aunque reveló que Luis Romo está por reaparecer.

Chivas se mantiene como uno de los contendientes más serios al título del Apertura 2026 y tras conseguir la victoria frente al Monterrey, la escuadra comandada por Gabriel Milito dio un paso firme a la calificación a la Liguilla, por lo que fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse al América en la Final, pregunta que menospreció el entrenador argentino.

El timonel del Guadalajara prefiere no enfocarse en suposiciones sobre el futuro, dejando en claro que su mente está puesta en el duelo contra el Atlante del próximo fin de semana, además de recuperar a los lesionados que tiene en el plantel rojiblanco, revelando que Luis Romo podría reintegrarse esta semana a los trabajos con el resto del equipo.

“Ya veremos lo que toque en el futuro. El futbol es tan dinámico. Lo más importante para nosotros es lo inmediato, lo siguiente y en este caso es Atlante en casa. Tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final, no hay margen para el error y eso es lo único que me preocupa y me interesa.

“Sobre todas las cosas, que además del triunfo, la felicidad de que Omar Govea pudo volver e hizo un gran partido Cotorro inició el partido y terminó bien, obviamente muy cansado, por eso tuvimos que sustituirlo.

“Esperemos que esta semana podamos contar ya con Luis Romo y las cinco bajas que todavía tenemos, que eso será clave porque es lo que nos vino castigando a lo largo del campeonato y que espero que en este sprint final, esa racha se modifique y podamos tener a disposición a todos los jugadores. Eso es lo que más me interesa”, respondió Gabriel Milito en conferencia de prensa al término del duelo en Monterrey.

¿Chivas será más fuerte que en el Clausura 2026?

“Veremos. Espero que sí, pero veremos. Esto del futbol es partido a partido, semana a semana. Primero, lo que me interesa es cerrar bien el campeonato y después de ahí, intentarlo nuevamente, intentarlo como lo hemos intentado en los dos torneos anteriores.

“Estuvimos muy cerca de pasar a Semifinales, tuvimos una gran oportunidad con un penal errado y la segunda, la Semifinal, con la circunstancia de no poder contar con cinco futbolistas seleccionados, más la lesión de Daniel Aguirre, jugador importantísimo. Seis jugadores menos de campo. Esperemos que en este tramo final, recuperar a los jugadores, a todos y que podamos cerrar bien el campeonato para encarar esa Liguilla para volver a intentarlo.

“Siempre con la ambición de llegar a lo más alto. Este club te exige siempre pelear por el campeonato, nosotros conocemos y sabemos de esa exigencia, también hay clubes muy fuertes, equipo muy fuertes que van por el mismo objetivo. Ya veremos cuando llegue ese momento quién es el que lo consigue”, puntualizó el estratega.

Gabriel Milito, feliz por vencer a Matías Almeyda

“Sensación positiva por haber ganado en esta cancha ante un equipo muy bueno como es Monterrey, con un entrenador que todos conocen, especialmente en Chivas lo conocemos muy bien a Matías, es la primera vez que nos enfrentamos. Siempre es difícil jugar contra sus equipos porque te neutralizan muy bien con sus acciones defensivas”, concluyó.