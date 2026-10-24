El Guadalajara se está reencontrando con su mejor versión futbolística, aunque las pifias en la delantera pudieron salir muy caras.

Chivas es uno de los clubes más peligrosos y poderosos de toda la Liga MX y así lo demostró frente al Monterrey de Matías Almeyda, equipo al que le pasó por encima y exhibió por varios lapsos del partido; sin embargo, la realidad es que el resultado no reflejó lo que se vio dentro del terreno de juego.

La contundencia, el PEOR mal de Chivas

Gabriel Milito planteó un partido inteligente, atacando las debilidades de la zaga regiomontana; sin embargo, hay un claro problema en la zona de definición, en donde Santiago Sandoval, Bryan González y Diego Campillo desaprovecharon las más claras, dentro del área y hasta sin portero.

Sin duda son situaciones que futbolistas profesionales no pueden desaprovechar y mucho menos, fallar tantas en un mismo partido, en donde se pudo poner en riesgo el resultado para la escuadra tapatía.

Planteamiento de Liguilla

Chivas modificó ligeramente su estilo de juego que había venido efectuando, en donde no se desbordó valientemente al ataque, sino que optó por una postura de mayor inteligencia en el medio campo, buscando la desatención del rival, encontrando su recompensa en el gol de Roberto Alvarado.

Chivas recupera piezas clave y su mejor funcionamiento

Durante el compromiso en la Sultana del Norte, el Guadalajara fue demostrando su mejor versión futbolística y se debió en gran medida a la reaparición de piezas claves en el esquema de Gabriel Milito como Omar Govea y Bryan González.

Por si fuera poco, el Tala Rangel volvió a demostrar que está viviendo un gran momento y que lo que vivió con la Selección Mexicana contra Estados Unidos fue solamente una mala noche, ya que no solamente atajó el penalti de Lucas Ocampo, sino que tuvo otros lances espectaculares que salvaron la portería rojiblanca.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas en Monterrey

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.