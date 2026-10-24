Por segundo campeonato consecutivo, el cancerbero del Guadalajara les arruinó la fiesta a los regiomontanos al lucirse desde los 11 pasos.

Chivas se metió a la cancha del Estadio BBVA a jugarse el todo por el todo contra los Rayados de Matías Almeyda, en donde la escuadra tapatía se fue rápidamente arriba en el marcador gracias a una genialidad de Santiago Sandoval que coronó Roberto Alvarado.

Sin embargo, unos minutos después, Ricardo Chávez se sumó al ataque, en donde fue derribado dentro del área por Bryan González, jugada que fue decretada como penalti por el árbitro central, Víctor Cáceres.

Lucas Ocampos fue el encargado de cobrar el disparo desde los once pasos; sin embargo, el Tala Rangel demostró su experiencia y se recostó sobre su lado derecho, desviando la redonda para evitar la caída de su marco, repitiéndoles la dosis del semestre anterior cuando le detuvo un penalti a Djuka en el último minuto.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.