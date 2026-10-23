Chivas consiguió una victoria ante Necaxa que le permitió liberar presión después de cuatro partidos sin ganar en la Liga MX. Sin embargo, el encuentro terminó siendo mucho más sufrido de lo esperado, pues el Rebaño Sagrado apenas se impuso por la mínima diferencia y tuvo que defender su ventaja durante los últimos minutos. El Guadalajara terminó pidiendo la hora para asegurar los tres puntos, en un partido que también dejó algunos momentos de tensión entre sus propios futbolistas.

El gran héroe de la noche fue Raúl Rangel, quien registró cuatro atajadas y resultó fundamental para mantener el arco rojiblanco en cero. No obstante, el Tala no solamente tuvo que estar atento a los disparos de los jugadores de Necaxa, sino también a las decisiones defensivas de sus compañeros. De hecho, el guardameta tuvo que llamar la atención de Luis Rey por una acción que consideró peligrosa, en una escena que pasó prácticamente desapercibida durante la transmisión televisiva.

Todo ocurrió durante un tiro libre a favor de Necaxa, cuando los hidrocálidos generaron una jugada de peligro con un balón que pasó peligrosamente cerca de la línea de gol. Una vez que la acción terminó y el Guadalajara consiguió alejar el peligro, Rangel se acercó a Luis Rey para reclamarle por no haber despejado el esférico. El Tala incluso jaló al defensor cuando este parecía alejarse sin terminar de escucharlo, dejando ver que la situación le había generado una molestia importante, especialmente porque cualquier error podía costarle el empate al Rebaño.

La reacción de Rangel pareció incomodar a Rey, quien respondió con una actitud que daba la impresión de restarle importancia al reclamo, como si le recordara al arquero que la jugada no había terminado en gol. Sin embargo, Daniel Aguirre intervino para evitar que el intercambio subiera de tono: se acercó al guardameta para tranquilizarlo y después se llevó a su compañero, mientras les hacía saber que debían tener más cuidado. De esta manera, la intervención de Aguirre permitió que la discusión quedara atrás y el partido pudiera reanudarse sin mayores complicaciones.

Al final, todo pareció quedarse en la tensión propia de un partido en el que Chivas necesitaba ganar a toda costa. Una vez que el árbitro señaló el final y se confirmó la victoria rojiblanca, Raúl Rangel y Luis Rey se fundieron en un abrazo para celebrar los tres puntos, dejando atrás el desencuentro que habían protagonizado minutos antes. La imagen también reflejó la importancia del resultado para el grupo y pareció mostrar que las diferencias quedaron dentro de la cancha, con el defensor reconociendo el papel fundamental que tuvo el guardameta para asegurar el triunfo.

Raúl Rangel y Luis Rey se dieron un fuerte abrazo al terminar el partido.

Luis Rey podría volver a la banca con el regreso de Luis Romo

La continuidad de Luis Rey en el once titular también podría estar en riesgo en las próximas jornadas. El defensor formado en Chivas ha estado cumpliendo las funciones de líbero que habitualmente desempeña Luis Romo dentro del esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, el entrenador argentino ya explicó que el capitán se encuentra en la etapa final de su recuperación, por lo que su regreso estaría cada vez más cerca. Si Romo vuelve a estar disponible y recupera su lugar en el equipo, Rey podría regresar al banquillo para dejarle espacio al habitual encargado de esa función.