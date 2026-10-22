La afición mexicana ya rompió el silencio y reclamó en redes sociales cuando se confirmó la suplencia de Armando González.

Armando González parece seguir viviendo un auténtico víacrucis en el Olympiacos, pues este jueves el conjunto de El Pireo volvió a tener actividad en la Europa League, ahora frente al Sparta Praga. Sin embargo, la decepción volvió a apoderarse de los aficionados mexicanos que siguen de cerca al canterano de Chivas, luego de que Imanol Alguacil tomara la decisión de dejar nuevamente a la Hormiga en la banca, una situación que comienza a generar cada vez más cuestionamientos por las pocas oportunidades que recibe el delantero mexicano.

Y es que, después de la lesión de Ayoub El Kaabi, parecía que el panorama estaba puesto para que González tuviera más protagonismo en las competiciones europeas. No obstante, el entrenador español prefirió apostar por Roman Yaremchuk, quien apenas había marcado un gol en sus últimos siete partidos, pese a que ha contado con varias oportunidades como titular desde la llegada de Alguacil. La decisión volvió a generar dudas entre quienes consideran que el atacante mexicano ha hecho méritos suficientes para recibir más minutos.

Ante el Sparta Praga, la Hormiga volvió a comenzar el encuentro en el banquillo, una decisión que provocó el enojo de numerosos aficionados mexicanos en redes sociales. Los seguidores del delantero rojiblanco señalan que sus números siguen siendo superiores a los de los otros atacantes del equipo, especialmente si se toma en cuenta el poco tiempo que ha tenido para demostrar su capacidad. La falta de continuidad de González se ha convertido en uno de los temas que más debate generan entre quienes esperan verlo consolidarse en el futbol europeo.

Las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación de la alineación del Olympiacos, donde una parte de la afición mexicana cuestionó tanto al club como al estratega español por la falta de confianza en el delantero. El argumento más repetido fue que Armando González es el único futbolista del equipo que suma cuatro goles en esta temporada, pese a que ahora le ha tocado esperar su oportunidad desde la banca. Para estos seguidores, resulta difícil entender que el máximo anotador del conjunto griego tenga tan poca participación, sobre todo cuando otros delanteros no atraviesan su mejor momento.

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Cuando llegó al Olympiacos, González sabía que tendría que competir por un lugar con Ayoub El Kaabi, quien venía de convertirse en campeón goleador de Grecia la temporada anterior, situación que era comprensible por el rendimiento y la jerarquía del atacante marroquí. Sin embargo, la discusión cambió cuando la Hormiga comenzó a quedarse en la banca mientras Yaremchuk recibía oportunidades, a pesar de que sus cifras goleadoras no han sido especialmente destacadas. Por eso, los aficionados se preguntan qué necesita hacer el mexicano para ganarse más minutos en el equipo.

Los números de Roman Yaremchuk no se limitan a la actual temporada

La molestia de los seguidores mexicanos no radica únicamente en que Armando González no sea titular, pues entienden que debe competir por un puesto en un equipo con otros delanteros de experiencia. El cuestionamiento aparece porque Roman Yaremchuk apenas ha marcado cuatro goles en 36 partidos de Liga disputados en Grecia, una cifra que contrasta con las expectativas que existen sobre su papel ofensivo. En ese contexto, la decisión de Imanol Alguacil de darle prioridad al atacante ucraniano por encima de la Hormiga genera dudas entre quienes consideran que el canterano de Chivas merece una oportunidad más amplia.