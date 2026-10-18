Armando González atraviesa una situación sumamente extraña en el Olympiacos. Después de llegar como uno de los fichajes más caros en la historia del club y de recibir oportunidades tras la lesión del delantero titular, Ayoub El Kaabi, el cambio de director técnico parece haber perjudicado las aspiraciones de la Hormiga, quien ahora cuenta con muy pocos minutos dentro del terreno de juego.

Esta situación ha puesto los reflectores sobre Imanol Alguacil, quien, desde su llegada al banquillo griego, lanzó declaraciones que hicieron pensar que no veía con buenos ojos al canterano rojiblanco. Si a esto sumamos que en los últimos partidos no le ha dado ninguna titularidad y que apenas lo utiliza durante los minutos finales, es comprensible que exista preocupación por las oportunidades que tendrá González en lo que resta de la temporada.

Armando González cada vez juega menos.

Sin embargo, Alguacil decidió romper el silencio después del partido de este domingo, en el que la Hormiga disputó apenas 10 minutos. El estratega español explicó que la situación del delantero responde a un proceso de adaptación, por lo que, en teoría, solamente sería cuestión de tener paciencia para comenzar a verlo con mayor regularidad. La explicación del técnico apunta a que el mexicano necesita tiempo para adaptarse a su idea de juego, aunque queda por ver cuándo comenzará a traducirse en más minutos.

Parte de las críticas hacia esta decisión tiene que ver con unos números que difícilmente pueden ignorarse. A pesar de sus escasas oportunidades, Armando González suma cuatro goles y dos asistencias, cifras que lo colocan como el jugador con más anotaciones del Olympiacos y el segundo con más asistencias. Su producción ofensiva contrasta con el papel secundario que tiene actualmente, por lo que su falta de minutos resulta difícil de justificar únicamente por su proceso de adaptación.

Por ahora, habrá que esperar para comprobar si realmente se trata de un tema de adaptación o si existe algún otro motivo detrás de la decisión de Alguacil. Bajo el mando del español, el delantero mexicano no ha tenido la participación que se esperaba, situación que ha generado inquietud entre aficionados y periodistas del conjunto griego. Incluso, algunos consideran que la directiva podría darle un “jalón de orejas” al entrenador, pues tener una inversión de 15 millones de dólares en el banquillo representa un mal negocio para el Olympiacos, especialmente cuando el atacante ha demostrado que puede aportar goles y asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympiacos y qué posibilidades tiene Armando González de jugar?

El Olympiacos volverá a la actividad en la Europa League este jueves 22 de octubre, cuando reciba al Sparta Praga. Aunque todavía está en duda que Armando González pueda arrancar como titular, el delantero mexicano tiene muchas posibilidades de sumar minutos en este encuentro, pues cabe recordar que Marius Mouandilmadji no está registrado para disputar este torneo, por lo que la Hormiga deberá competir principalmente con Roman Yaremchuk por un lugar en el ataque.