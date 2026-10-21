Armando González continuará su aventura en el futbol europeo con el Olympiacos en la Europa League, cuando el conjunto de El Pireo reciba al Sparta Praga en busca de mantener su paso perfecto en el torneo continental. El equipo griego intentará conseguir su tercera victoria en tres partidos, un resultado que también podría representar una nueva oportunidad para que el delantero mexicano demuestre su capacidad.

Sin embargo, la gran incógnita es el papel que le dará Imanol Alguacil a la Hormiga González en este compromiso. En sus últimos partidos, el estratega español apenas le ha permitido ingresar durante los minutos finales, por lo que el canterano de Chivas no ha tenido suficiente tiempo en la cancha para marcar su primer gol con el equipo y levantar la mano para recibir más oportunidades.

Armando González no ha tenido mucha actividad en Olympiacos.

Alguacil ya explicó en conferencia de prensa que la falta de minutos responde a que el mexicano todavía necesita adaptarse al futbol europeo y a la dinámica del Olympiacos. No obstante, los otros delanteros del equipo tampoco han convencido por su rendimiento individual y colectivo, una situación que ha generado críticas entre quienes consideran que González merece más oportunidades para demostrar lo que puede aportar al ataque.

En la Europa League, además, el panorama podría ser más favorable para el atacante mexicano, pues su principal competencia por minutos sería Roman Yaremchuk. Esto abre la posibilidad de que la Hormiga tenga más opciones de aparecer como titular o, al menos, ingresar desde el banquillo. Aun así, la decisión final estará en manos de Alguacil, quien deberá determinar si el encuentro ante el Sparta Praga es el escenario adecuado para darle más protagonismo.

Mientras tanto, al canterano rojiblanco lo único que le queda es seguir trabajando para que cada oportunidad que tenga de entrar al terreno de juego pueda ser aprovechada de la mejor manera y así, tal como lo hizo con Chivas, empiece a ganarse los minutos de juego e incluso las titularidades a pulso y con goles.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver el Olympiacos vs Sparta Praga?

El Olympiacos recibirá al Sparta Praga este jueves 22 de octubre a la 1:00 p. m., tiempo del centro de México, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Europa League. Para los aficionados mexicanos que quieran seguir la actividad de Armando González, hay que tomar en cuenta que el encuentro será exclusivo de ESPN y Disney+ Premium, por lo que no estará disponible en televisión abierta ni a través de Claro Sports.