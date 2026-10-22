El canterano de las Chivas sigue ganándose el cariño de los aficionados griegos y de sus compañeros, por lo que se lo demostraron tras ser el héroe en la Europa League.

Armando González está viviendo unas semanas complicadas en el Olympiacos debido al cambio de entrenador que se vivió en la escuadra griega, en donde el timonel Imanol Alguacil lo está dejando como suplente recurrentemente; sin embargo, el delantero mexicano ha demostrado que se ha ganado el cariño de la afición y de sus compañeros.

La Hormiga ingresó de cambio en el duelo de la Europa League contra el Sparta Praha, en donde después de unos minutos en el campo, el delantero presumió su calidad al rematar de cabeza y anotar el único gol del juego, entregándole los tres puntos al conjunto helénico.

Sin embargo, el momento emotivo llegó al término del partido, cuando la plantilla del Olympiacos se acercó a la grada para celebrar el triunfo con su afición, en donde algunos jugadores decidieron lanzar por delante al canterano de las Chivas para que los hinchas se le entregaran y comandara a la porra, en un momento que claramente conmovió al mexicano.

El mensaje de la Hormiga González para los aficionados del Olympiacos

Al término del partido entre el Olympiacos y el Sparta Praha, la Hormiga González le dedicó unas palabras a los aficionados del conjunto griego, agradeciendo su apoyo: “Hola, aficionados del Olympiacos. Estoy muy feliz por la victoria de hoy. Estoy feliz por su apoyo y vamos por más”.

Chivas extraña a la Hormiga

El Guadalajara está viviendo momentos sumamente complicados en la Liga MX debido a la falta de contundencia de parte de sus delanteros, por lo que inclusive expertos como Paco Gabriel de Anda ya dan por terminado el torneo de Chivas en el Apertura 2026 por no contar con un artillero como Armando González.