En el Guadalajara estarían conscientes de que la salida de la Hormiga González mermó más de lo que se esperaba, por lo que necesitarían reemplazarlo.

Chivas continúa sufriendo la salida de Armando González rumbo a Grecia debido a que Gabriel Milito no ha podido encontrar a un centro delantero que registrara la efectividad que presumía el canterano rojiblanco, por lo que ya habría elevado la petición de un refuerzo en esa zona del campo para el próximo Clausura 2027.

La ausencia de la Hormiga ha ocasionado que personajes como Paco Gabriel de Anda ya den por perdido el Apertura 2026 para el Guadalajara, debido a que en el redil no cuentan con un delantero que logre capitalizar como lo hacía el ahora delantero del Olympiacos.

Y es que ante la falta de contundencia de Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández, el entrenador argentino habría solicitado a la directiva la contratación de un centro delantero, propuesta que ya estaría siendo revisada y analizada por la directiva que estaría en búsqueda de opciones para apuntalar al plantel el próximo torneo según destapó el comunicador Rubén Rodríguez.

“Independientemente de la falta de gol del Guadalajara tras la salida de la Hormiga González al futbol griego, Chivas ha comenzado, como todos los equipos, a planificar y buscar lo mejor para su plantel de cara al siguiente torneo. Entre las necesidades de Gabriel Milito está la incorporación de un delantero.

“Un atacante que esté a disposición del plantel. Ya sea de casa, de la Liga MX o no nacido en México, la directiva del Rebaño comenzará a buscar y a negociar las opciones que pueda encontrar para reforzar la delantera rojiblanca de cara al futuro”, escribió el comunicador en su columna para Mediotiempo.

Los números de los delanteros de Chivas en el Apertura 2026

¿Cuáles son las opciones que hay en el mercado mexicano?