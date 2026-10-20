Chivas afronta un martes de mucha actividad y con la obligación de conseguir una victoria ante Necaxa, luego de empatar contra Tigres el pasado sábado y acumular cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026. El Guadalajara volverá a jugar en el Estadio Akron, donde necesita recuperar la confianza y sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos. Sin embargo, el resultado no es lo único que genera conversación alrededor del Rebaño Sagrado, pues también hay novedades sobre el futuro de Gabriel Milito, entre otros temas.

Gabriel Milito podría irse de Chivas a pesar de tener contrato si no gana el Apertura 2026

El futuro de Gabriel Milito estaría condicionado por los resultados que consiga Chivas durante el Apertura 2026, de acuerdo con información revelada por el periodista José María Garrido en su canal de YouTube, Fútbol con Cerebro. Según lo expuesto por el comunicador, una fuente al interior del Guadalajara le habría señalado que el entrenador argentino se marcharía si no consigue el título del torneo, incluso si su contrato continúa vigente. La situación genera preocupación porque la renovación del estratega todavía no se concreta y su vínculo actual tiene poco más de seis meses por delante. Además, buena parte del proyecto deportivo del Rebaño está construido alrededor de sus decisiones, por lo que una eventual salida obligaría a replantear aspectos importantes de la planificación del equipo.

Nike y Chivas por fin lanzan la versión de manga larga del jersey de local, pero se agotó de inmediato

La versión de manga larga del jersey de local de Chivas finalmente apareció en la tienda oficial de Nike, una noticia que emocionó a los aficionados que llevaban tiempo esperando este diseño. Por desgracia, la alegría por este nuevo lanzamiento duró poco, pues los problemas de disponibilidad continuan y el jersey se agotó prácticamente de inmediato. Ahora, los seguidores rojiblancos esperan que Nike reponga las existencias y mejore la distribución para que más personas puedan conseguir una de las versiones más solicitadas del uniforme.

Necaxa jugará de rojiblanco en el Estadio Akron y Chivas usará su uniforme de charro

Chivas sorprendió al anunciar que utilizará su tercer uniforme, de color negro con detalles dorados, para enfrentar al Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2026. El diseño, presentado hace unos días y con referencias a la charrería, tendrá así su primera oportunidad de lucirse en la cancha, mientras que los Rayos serán quienes vistan una camiseta con las tradicionales rayas rojiblancas. La imagen será poco habitual en el Estadio Akron, pues el equipo visitante portará los colores que históricamente identifican al Guadalajara, mientras el Rebaño tendrá la oportunidad de estrenar su nueva indumentaria con una victoria que le permita dejar atrás su mala racha.

A pesar de su gol contra Tigres, Gabriel Milito mandaría a la banca a Jordan Carrillo contra los Rayos

Jordan Carrillo volvería a ser suplente ante Necaxa, a pesar de haber marcado el gol del empate frente a Tigres, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal. El atacante sinaloense aprovechó los minutos que recibió el sábado para demostrar su capacidad ofensiva, después de varias jornadas en las que tuvo pocas oportunidades, incluida su ausencia de participación en el Clásico Tapatío. Sin embargo, su anotación no habría sido suficiente para convencer a Gabriel Milito de darle la titularidad. Según la explicación del comunicador, el problema no estaría relacionado con la calidad del futbolista, sino con su proceso de adaptación a la idea táctica del entrenador argentino, por lo que Carrillo tendrá que aprovechar las oportunidades que reciba para ganarse un lugar más importante en el equipo.

Jordan Carrillo volvería a la banca a pesar de su gol.

El camino lleno de altibajos y resultados inesperados de Chivas Sub-21

Chivas Sub-21 se ha convertido en uno de los equipos más impredecibles del Apertura 2026, pues es capaz de vencer a rivales fuertes como América y Atlas, pero también de perder frente a los equipos que ocupan los últimos lugares de la clasificación. La derrota más reciente ante, penúltimo lugar de la Tabla General, Tigres fue especialmente dolorosa, ya que el Guadalajara cayó por marcador de 2-5 en Verde Valle, evidenciando sus problemas defensivos. Pese a estos tropiezos, el vigente campeón de la categoría se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación y todavía aspira a clasificar a la Liguilla para defender su título. Entre las noticias positivas destaca Anwar Ben Rhouma, quien suma ocho goles y es el máximo anotador del torneo en solitario, confirmándose como una de las grandes promesas rojiblancas.