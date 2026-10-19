La renovación de Gabriel Milito se ha convertido en una de las principales preocupaciones dentro y fuera de Chivas, especialmente porque las negociaciones para extender su contrato llevan varios meses sin llegar a buen puerto. Aunque el estratega argentino se ha convertido en una pieza central del proyecto deportivo del Guadalajara, todavía no existe un acuerdo que garantice su continuidad más allá de la vigencia de su actual vínculo. Esta situación comienza a generar incertidumbre entre los aficionados rojiblancos, que esperan conocer cuál será el futuro del entrenador que encabeza al equipo.

Y es que el tiempo comienza a jugar un papel importante en esta negociación. A Gabriel Milito le quedan poco más de seis meses de contrato con el Rebaño Sagrado, por lo que la posibilidad de que abandone el club al terminar la temporada ya representa un escenario que la directiva debe contemplar. La continuidad del argentino resulta especialmente relevante porque buena parte de la planificación deportiva de Chivas se ha construido alrededor de sus decisiones, tanto en la conformación de la plantilla como en la búsqueda de los futbolistas que mejor se adapten a su propuesta de juego.

En medio de esta incertidumbre, el periodista José María Garrido reveló en su canal de YouTube, Fútbol con Cerebro, una información que podría explicar parte de lo que ocurre con el futuro del entrenador. De acuerdo con lo expuesto por el comunicador, una fuente al interior de Chivas le habría señalado que Milito se marcharía del Guadalajara si no consigue el título del Apertura 2026. Se trata de una versión que, de confirmarse, colocaría al estratega argentino ante un escenario de máxima exigencia durante la fase final del campeonato, pues no bastaría con competir por el trofeo: necesitaría conquistarlo para cumplir con las expectativas que rodean al proyecto.

Garrido también comparó la personalidad y la forma de afrontar los desafíos de Milito con las de entrenadores como Marcelo Bielsa, conocido por sus convicciones futbolísticas y sus elevadas exigencias profesionales. Bajo esa perspectiva, el argentino podría considerar que no ha cumplido los objetivos planteados desde su llegada si vuelve a quedarse fuera de la final. El periodista planteó la posibilidad de que, si Chivas no supera las semifinales por tercera ocasión, el propio entrenador decida dar un paso al costado. Por ahora, se trata de una versión atribuida a una fuente del club y no de una decisión confirmada por el técnico o la directiva rojiblanca.

La preocupación que describe Garrido va más allá de la permanencia de un entrenador, pues el proyecto deportivo de Chivas gira actualmente en buena medida alrededor de las decisiones de Gabriel Milito. Los fichajes, las salidas y la distribución de los minutos responden, en parte, a los perfiles que el argentino considera adecuados para su sistema, situación que ha provocado situaciones controvertidas con futbolistas que todavía podrían aportar al plantel, como Erick Gutiérrez, quien ha perdido protagonismo. Por ello, una eventual salida de Milito no solamente obligaría a buscar un nuevo director técnico, sino que también podría abrir interrogantes sobre el rumbo de la plantilla y las decisiones tomadas durante su gestión.

Gabriel Milito sigue en la mira de Independiente de Avellaneda

La incertidumbre sobre la renovación de Gabriel Milito también coincide con el interés que se ha relacionado con su nombre en Argentina. Independiente de Avellaneda aparece como uno de los clubes vinculados al futuro del actual entrenador de Chivas, en medio de las versiones sobre los posibles candidatos para dirigir al conjunto argentino. Aunque Milito habría pedido que no lo involucraran en las promesas de campaña relacionadas con las elecciones del club, su nombre continúa apareciendo en las conversaciones sobre el futuro de Independiente.