Chivas tuvo actividad este sábado frente a Tigres y volverá a la cancha este martes para enfrentar al Necaxa, en una doble cartelera poco habitual en el futbol mexicano: el equipo varonil jugará a las 6:07 p. m. y, posteriormente, Chivas Femenil hará lo propio a las 9:00 p. m., ambos encuentros en el Estadio Akron. Sin embargo, la actualidad del Rebaño Sagrado va mucho más allá de sus próximos compromisos, pues hay varias novedades que han dado de qué hablar.

Imanol Alguacil por fin respondió por qué no mete a jugar a Armando González en el Olympiacos

La situación de Armando González en el Olympiacos ha generado dudas, pues el delantero mexicano llegó como uno de los fichajes más importantes del club y, pese a sumar cuatro goles y dos asistencias, ha perdido protagonismo desde la llegada de Imanol Alguacil. El entrenador español explicó que la falta de minutos responde a un proceso de adaptación, aunque la producción ofensiva de la Hormiga ha alimentado las críticas por su papel secundario. Ahora queda por ver si esta explicación se traduce en más oportunidades para el exdelantero rojiblanco, quien necesita regularidad para consolidarse en el futbol griego.

En medio de la incertidumbre porque no ha renovado, el Kun Agüero quiere a Gabriel Milito para Independiente de Avellaneda

El futuro de Gabriel Milito también ha generado conversación fuera de Guadalajara, luego de que surgiera el interés de Sergio Kun Agüero por verlo al frente de Independiente de Avellaneda. El tema cobra relevancia en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del estratega argentino con Chivas, pues todavía existe interés por conocer cómo se resolverá su situación contractual. Por ahora, habrá que esperar para saber si esta posibilidad toma fuerza o se queda únicamente en una expresión de interés, mientras Milito sigue concentrado en el trabajo con el Rebaño Sagrado.

Gabriel Milito revela la verdad sobre las lesiones de José Castillo, ya sufrió tres distintas

Las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Chivas en el Apertura 2026 y uno de los casos que más preocupación ha generado es el de José Castillo. Gabriel Milito reveló que el defensor ha sufrido tres lesiones desde el problema físico que presentó durante la Leagues Cup, pues después de la primera lesión tuvo dos recaídas que retrasaron su regreso. La buena noticia es que el entrenador aseguró que Castillo se encuentra en la recta final de su recuperación, aunque el cuerpo técnico evitará apresurar su reincorporación para reducir el riesgo de una nueva complicación.

Licha Cervantes anota golazo de otro planeta en el Dallas Trinity vs Chivas Femenil

Chivas Femenil aprovechó la pausa de la Liga MX Femenil por la fecha FIFA para disputar un amistoso contra el Dallas Trinity, en el que Alicia Cervantes volvió a demostrar su capacidad goleadora. La delantera rojiblanca marcó un doblete que permitió al Guadalajara recuperarse de una desventaja de dos goles y empatar el encuentro 2-2. Sin embargo, Jasmine Hamid anotó en el minuto 92 para darle la victoria al conjunto estadounidense. Aunque el resultado fue adverso, la actuación de Licha Cervantes fue uno de los puntos más destacados del encuentro, en el que Chivas mostró capacidad para reaccionar ante un rival exigente.

Víctor Manuel Vucetich explota contra el VAR en conferencia de prensa e intenta justificar a Juan Brunetta

La expulsión de Juan Brunetta fue una de las acciones más discutidas del partido entre Chivas y Tigres. El mediocampista argentino recibió la tarjeta roja tras una entrada sobre Leonel Calderón, pero Víctor Manuel Vucetich mostró su inconformidad con la decisión y cuestionó que la jugada no fuera revisada en el VAR. Durante la conferencia de prensa, el entrenador reconoció que no había visto la repetición, aunque defendió su percepción de lo ocurrido y argumentó que Brunetta habría intentado quitarle el balón al rival, intentando quitarle la culpa a su jugador.