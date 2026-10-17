Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Guadalajara contra los hidrocálidos por la Liga MX.

Chivas no tendrá mucho tiempo para descansar y deberá cambiar rápidamente el chip tras el empate contra Tigres, debido a que en el Apertura 2026 se jugará una semana de jornada doble, por lo que Gabriel Milito deberá preparar rápidamente el duelo contra el Necaxa.

El Guadalajara contará con la ventaja de volver a jugar en la cancha del Estadio Akron contra una escuadra hidrocálida que está viviendo un semestre de pesadilla al pelear el fondo de la tabla de posiciones, por lo que en el papel el Rebaño luce como amplio favorito.

Sin embargo, la presión en el chiverío se está incrementando sustancialmente después de hilvanar su cuarto partido en fila son poder conseguir la victoria, resultados que están comenzando a agotar la paciencia de los aficionados en este Apertura 2026.

Así van Chivas y Necaxa en el Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El siguiente duelo del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026 será el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Necaxa?

El próximo compromiso del Guadalajara contra el Necaxa no contará con opción GRATIS para ver este partido, ya que la transmisión correrá a cuenta de Amazon Prime Video; sin embargo, podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.