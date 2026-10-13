Todos los detalles del próximo partido del Guadalajara en el Circuito Rosa cuando recibirán a las Centellas.

La Fecha FIFA ocasionó un parón en la Liga MX; sin embargo, la redonda volverá a rodar en las canchas del futbol mexicano, en donde las jugadoras de Chivas Femenil recibieron un descanso con la consigna de regresar con pilas recargadas a encarar el cierre de la fase regular del Apertura 2026.

El Guadalajara volverá a las canchas con un importante compromiso frente a las Centellas del Necaxa, escuadra a la que están obligadas a ganar para seguir escalando posiciones en el ranking del futbol mexicano y con ello, seguir escalando peldaños para conseguir el boleto a la Liguilla.

El chiverío femenil derrotó, con polémica incluida, a las Bravas en la jornada anterior por la mínima diferencia, mientras que las Centellas vienen de caer frente al Cruz Azul por marcador de 2-0.

Así va Chivas Femenil en el Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Necaxa?

El siguiente partido del Guadalajara en el Circuito Rosa está programado para el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciban al Necaxa, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Necaxa?

Este partido contará con múltiples opciones para que los aficionados puedan ver EN VIVO el compromiso entre tapatías e hidrocálidas, ya que el partido será difundido por las señales de Amazon Prime, Tubi y Fox One. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.