Pachuca está dando la campanada de la Liguilla tras derrotar por marcador de 2-1 a las Chivas en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, duelo que fue sumamente agresivo entre las dos instituciones debido a que se calentaron los ánimos durante varios lapsos del partido; sin embargo, tras la expulsión de Oussama Idrissi, su entrenador Benjamín Mora ironizó y dejó entrever que ya se siente victorioso al asegurar que el marroquí estará descansado para las Semifinales.

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"Ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años y le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi. Nos viene bien para que descanse y esté en las Semifinales", declaró el entrenador de los Tuzos en conferencia de prensa.

Benjamín Mora advierte que no le incomoda a Pachuca cerrar la serie en el Estadio Akron

"Estamos plenos, estamos juntos, estamos con confianza y con muchísimas ganas de ir a Guadalajara ya, para ir a tratar de culminar este buen partido que hicimos en casa y trata de hacerlo aún mejor allá.

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"Pachuca con Pumas lo hizo muy bien, con América lo hizo muy bien, con Atlas lo hizo muy bien, con Atlante lo hizo muy bien, con Juárez lo hizo muy bien. Al final del día acabamos siendo un visitante muy poderoso y nos metimos a estadios difíciles, complicados y contra Chivas no va a ser la excepción. Conocemos el Akron, en particular lo conozco, sé qué significa.

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"El equipo está completamente convencido de jugar los partidos que tienen que jugar en dónde nos pongan (...) La obligación de Chivas es salir por el resultado en su casa y nosotros vamos a jugar un partido muy inteligente para saber cómo poder culminar lo que hicimos el día de hoy", puntualizó.

Benjamín Mora aplaude el trabajo de Gaby Milito en Chivas

"Chivas se ganó el superliderato con trabajo, con consistencia, con un proyecto largo con Gabriel Milito y realmente entendemos que ese merecimiento que tuvo de quedar superlíder, hoy lo tiene que respaldar para su congruencia. Nosotros somos Pachuca, nosotros hacemos nuestro torneo", concluyó.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.