Chivas tiene la onza del campeón, en donde hasta la suerte le sonríe y gracias a ello ya encontró el primer gol de la noche en el duelo contra Pachuca por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, en donde Eduardo Bauerman anotó gol en su portería para darle la ventaja al Rebaño.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El Guadalajara decidió apostar a su estilo de juego que ha presumido a lo largo de toda la gestión de Gabriel Milito, en donde se busca constantemente la portería rival, en donde antes del minuto 10 encontró su recompensa para generar el error en la defensiva de los Tuzos que fue directamente al marcador.

En un trazo largo por la banda derecha, Richy Ledezma se sumó al ataque y mandó un pase preciso buscando la llegada de Santiago Sandoval, en donde Bauerman logró impactar primero el esférico, pero lo hizo mandando la redonda al fondo de su portería, ocasionando la euforia rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

PUBLICIDAD