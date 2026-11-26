José Juan Macías es uno de los canteranos de Chivas que ha generado más altas expectativas de los últimos 25 años debido a sus condiciones futbolísticas; sin embargo, ha vivido unos años de pesadilla debido a que ha sufrido múltiples lesiones de ligamento cruzado anterior, situación que ha puesto en riesgo su continuidad en Pumas para el Clausura 2027.

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El delantero surgido del Guadalajara ha sufrido dicha lesión en tres ocasiones, de las cuales en dos fueron con la escuadra tapatía, en 2022 y 2023, por lo que tras recuperarse y no convencer a Fernando Gago, abandonó la institución rojiblanca rumbo a Santos, en donde terminó rescindiendo contrato poco después por una nueva lesión muscular, aunque de menor gravedad. Para el 2025 volvió a la actividad, pero tuvo mala fortuna y tras un choque volvió a sufrir la misma lesión.

Según información del diario Récord, José Juan Macías contaba en su contrato con los felinos una cláusula en la que requería un mínimo de minutos en este Apertura 2026 para poder renovar su contrato y asegurar su permanencia en el conjunto felino, situación que no se concretó por lo tardado de su rehabilitación y por la prematura eliminación auriazul de la competencia.

Es por eso que según el medio ya citado anteriormente, JJ realizará la pretemporada bajo la tutela de Esteban Solari, quien lo analizará para determinar si desea que el atacante permanezca en su plantilla para el siguiente torneo, en donde en caso de no llenarle el ojo al argentino, el delantero deberá salir a buscar una nueva oportunidad en otro club.

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¿Qué es la ruptura de ligamento cruzado anterior?

José Juan Macías pudo irse al Ajax, pero terminó regresando a Chivas

Hace unas semanas, el exentrenador del León, Ignacio Ambriz, reveló que José Juan Macías pudo fichar con el Ajax de Países Bajos , ya que inclusive enviaron a visores para observarlo de cara a un duelo con la Fiera contra el Puebla; sin embargo, el delantero tuvo una mala noche y hasta tuvo que ser reemplazado de cambio.

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Nacho Ambriz también explicó que trató de convencer al jugador de permanecer en la escuadra de los Esmeraldas, pero que le rechazó para volver al Guadalajara de cara al Clausura 2020 en el proyecto que le apodaron las Chivalácticas debido a los bombazos que orquestó Ricardo Peláez a su llegada coom Director Deportivo.