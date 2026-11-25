El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca por la Liguilla el Apertura 2026 . En medio de este contexto, César Merlo confirmó a Superdeportivo que Chivas decidió prestar a Juan Pablo Uribe a Atlético de San Luis por un año y con opción de compra. El extremo de la Selección Mexicana seguramente no iba a poder entrar en planes por su posición en el equipo de Gabriel Milito.

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Año a año, el Rebaño Sagrado es noticia porque deja salir a un jugador que generó muchas expectativas en las fuerzas básicas y que pide un lugar en primera división. Sucedió en su momento con Diego Campillo con su salida a FC Juárez, con Benjamín Sánchez a Irapuato o Alex Castro a Cruz Azul Hidalgo.

Mientras Chivas se alista para enfrentar a Pachuca por el Apertura 2026, la directiva analiza bajas y altas para el siguiente año. Entre ellas hay varios jugadores de Tapatío y las diferentes categorías que por diferentes razones no terminan de entrar en consideración para Gabriel Milito en el primer equipo.

Juan Uribe saldrá de Chivas.

Photo: IMAGO7

Uno de los futbolistas que de momento no entra en consideración para el Guadalajara en el 2027 es Juan Pablo Uribe. Según lo informado por César Merlo, el extremo rojiblanco con minutos en el seleccionado juvenil será cedido a Atlético de San Luis por un año junto a una opción de compra.

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“La transferencia se concretó bajo la modalidad de préstamo por un año y cuenta con una opción de compra al finalizar el vínculo contractual. El atacante viajará próximamente a territorio potosino para realizar las pruebas médicas de rigor y estampar su firma en el documento legal”, escribió el periodista argentino en Superdeportivo.

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