La línea defensiva de Chivas es una de las grandes fortalezas del equipo de Gabriel Milito, especialmente cuando el estratega argentino tiene a la mayoría de sus futbolistas disponibles. De cara al enfrentamiento contra Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026, Luis Romo estará descartado para el partido de ida , por lo que Milito podría repetir la línea de tres centrales que utilizó contra Cruz Azul, con la cual el Rebaño Sagrado demostró que puede mantener un funcionamiento sumamente competitivo.

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En caso de que Gabriel Milito repita dicha alineación, Diego Campillo será el encargado de desempeñarse como líbero del Guadalajara contra los Tuzos. Esto significa que, además de tener una enorme responsabilidad en la salida del balón para mantener el estilo de juego que caracteriza al equipo rojiblanco, el canterano tendrá una de las tareas defensivas más complicadas de toda la eliminatoria. Afortunadamente, en anteriores ocasiones ha demostrado tener las condiciones necesarias para responder ante este tipo de exigencias.

Diego Campillo sería titular contra Pachuca.

Photo: Imago7

Y es que el Rebaño Sagrado se enfrentará a nada menos que el campeón de goleo del Apertura 2026 , Salomón Rondón, quien consiguió marcar 17 anotaciones durante la fase regular. Una de las principales características del experimentado delantero venezolano es precisamente la fortaleza física con la que consigue desplazar a los defensores rivales, generándose espacios dentro del área para rematar o imponiéndose en los duelos aéreos. Por eso, será fundamental que Diego Campillo consiga limitar su influencia en el funcionamiento ofensivo de Pachuca.

Con sus 1.86 metros de estatura, Salomón Rondón suele aprovechar sus condiciones físicas para imponerse a los defensores rivales. Sin embargo, Diego Campillo, quien mide apenas unos centímetros menos que el atacante venezolano, ha demostrado que también sabe competir en ese tipo de enfrentamientos. Y es que, más allá de su excelente capacidad para distribuir el balón, el canterano rojiblanco destaca por su fortaleza en los duelos individuales, tanto por tierra como por aire, cualidades que serán fundamentales para contener al máximo goleador del campeonato.

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Uno de los enfrentamientos más recordados de Diego Campillo en este sentido ocurrió durante el Clásico Nacional del Clausura 2026, cuando tuvo que lidiar con Henry Martín, otro delantero que destaca precisamente por su fortaleza física. En aquella ocasión, el defensor rojiblanco se impuso en prácticamente todos los duelos individuales que sostuvo con el atacante del América, impidiéndole generar peligro sobre la portería de Raúl Rangel. Ahora, el canterano del Guadalajara necesitará ofrecer una actuación de características similares para neutralizar a Salomón Rondón y aumentar las posibilidades de Chivas de avanzar a las Semifinales.

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Diego Campillo mostró respeto al Pachuca, sabe que no deben confiarse

Durante la conferencia de prensa de este martes, Diego Campillo dejó en claro que, a pesar de la enorme confianza que existe dentro del vestidor rojiblanco, sería un error menospreciar a Pachuca por haber terminado en el octavo lugar de la Tabla General. El defensor recordó que los Tuzos llegan a la Fiesta Grande con una importante racha de victorias consecutivas e incluso reconoció que ve bastante probable que la eliminatoria termine definiéndose hasta el partido de Vuelta en el Estadio Akron. Por eso, será fundamental que el Guadalajara mantenga su concentración defensiva durante toda la serie.