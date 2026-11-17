La Selección Mexicana continúa atravesando un momento bastante complicado desde la llegada de Rafael Márquez al banquillo, pues el entrenador todavía no consigue su primera victoria al frente del Tri y viene de sufrir una dolorosa derrota por 3-2 contra Jamaica en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Por eso, el encuentro de Vuelta será fundamental para el futuro inmediato del proyecto, especialmente porque una eliminación representaría un golpe importante para el combinado nacional. Sin embargo, los aficionados de Chivas tendrán motivos adicionales para seguir el partido de esta noche, pues varios futbolistas rojiblancos podrían tener una participación importante en la búsqueda del boleto al Final Four.

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Después de perder por marcador de 3-2 en Kingston, la Selección Mexicana está obligada a conseguir una victoria para mantenerse con vida en la Concacaf Nations League. Debido al criterio de goles como visitante, al Tri le bastaría con imponerse por 1-0 o 2-1 para avanzar a las Semifinales, mientras que cualquier triunfo por dos o más anotaciones también le permitiría conseguir la clasificación. Por eso, Rafael Márquez tendrá que realizar los ajustes necesarios y apostar por su mejor alineación posible, especialmente porque el conjunto nacional mostró problemas importantes tanto en defensa como en ataque durante el primer enfrentamiento contra los Reggae Boys.

En cuanto a los futbolistas del Guadalajara, Raúl Rangel y Roberto Alvarado apuntan a repetir como titulares en el encuentro de esta noche, pues ambos continúan siendo elementos importantes dentro del esquema de Rafael Márquez. Sin embargo, una de las principales novedades podría ser la presencia de Santiago Sandoval desde el inicio , especialmente porque el joven atacante consiguió revolucionar el funcionamiento ofensivo del Tri cuando ingresó durante el partido de Ida. Por otro lado, Luis Romo y Diego Campillo podrían comenzar el compromiso desde la banca, aunque ambos representarían alternativas interesantes para el entrenador mexicano dependiendo de las necesidades del encuentro y del resultado que se presente.

Además, Mateo Chávez podría recibir una oportunidad como titular en la lateral izquierda después de la complicada actuación de Jesús Gallardo durante el partido de Ida. Y es que el futbolista del Toluca tuvo una noche para el olvido, pues marcó un autogol y posteriormente cometió el penal que terminó convirtiéndose en la tercera anotación de Jamaica. Por eso, el canterano de Chivas que actualmente juega en el AZ Alkmaar podría convertirse en una alternativa para reforzar esa zona del campo. Mientras tanto, Armando González también tendría posibilidades de recibir minutos, especialmente después de que Santiago Giménez desperdiciara una oportunidad clara de gol en Kingston, lo que podría abrirle la puerta a la Hormiga para intentar ayudar al Tri a conseguir la remontada.

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¿Va por TV abierta el México vs Jamaica de la Nations League?

La buena noticia para los aficionados es que el partido entre México y Jamaica se podrá ver completamente gratis por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, por lo que no será necesario contratar un servicio de paga para seguir las acciones del encuentro. Además, el compromiso también contará con transmisión mediante TUDN y alternativas de streaming como ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports, aunque algunas de estas plataformas podrían requerir una suscripción. De esta manera, los seguidores del Guadalajara tendrán diferentes opciones para seguir las actuaciones de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y los demás futbolistas formados en Chivas, quienes buscarán ayudar a la Selección Mexicana a conseguir su clasificación al Final Four.

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¿A qué hora se jugará el México vs Jamaica de la Nations League?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica se disputará hoy, martes 17 de noviembre de 2026, en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio BBVA de Monterrey, también conocido como el Gigante de Acero, donde el conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará aprovechar su condición de local para remontar la eliminatoria. Además, el Tri necesita conseguir una victoria que le permita avanzar al Final Four y recuperar la confianza de sus aficionados, por lo que se espera un encuentro de máxima intensidad frente a una selección jamaicana que intentará defender la ventaja conseguida en Kingston.