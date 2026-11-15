Chivas Femenil logró una ajustada clasificación a la Semifinal de la Liguilla luego de empatar ante FC Juárez. En medio de este contexto, Amaury Vergara respaldó a Antonio Contreras y a Nelly Simón.

En Chivas Femenil, los ánimos están calientes porque Carolina Jaramillo, referente del Rebaño Sagrado, fue separada del equipo y no se sabe la razón. En medio de la gran molestia que existe entre los chivahermanos, Amaury Vergara estuvo presente en el campo de juego y envió una clara señal de respaldo para con Antonio Contreras y Nelly Simón.

La semana pasada, la Comandante generó un fuerte revuelo debido a que dio a conocer que ella no tiene ningún problema en jugar a pesar de que no quiere renovar. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, publicó la referente rojiblanca en X.

Ayer, Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 luego de haber clasificado a la Semifinal de la Liguilla tras empatar 1-1 ante FC Juárez. En medio de este contexto caliente entre directiva y club, Amaury Vergara dio a entender que respalda a Antonio Contreras y Nelly Simón en sus puestos, ya que se mostró en el campo de juego bromeando con ellos.

Antonio Contreras habló sobre Carolina Jaramillo

Luego de lo sucedido ante FC Juárez, Antonio Contreras habló sobre Carolina Jaramillo y la falta de minutos. “Caro está entrenando bien y todo lo demás pues me gustaría, como le dije antes Michel no por nada, pero sí centrarme en en trabajar la semifinal y ojalá ¿no? Ojalá meternos en esa en esa final deseada”, respondió el técnico español en conferencia de prensa.

A su vez, se hizo el desentendido cuando le consultaron sobre los abucheos que recibió en el Estadio Akron. “Yo lo que escuché era Chivas, Chiva, Chivas, Chivas, Chivas ¿Sabes qué pasa? Que al final yo me tengo que centrar en lo mío y lo mío es meter este equipo en la final”, cerró el técnico del Guadalajara.

¿A quién enfrentará Chivas Femenil en la Semifinal de la Liguilla?

Luego del pobre empate ante FC Juárez, Chivas Femenil logró clasificar a la Semifinal de la Liguilla y enfrentaría a Rayados de Monterrey. Para este duelo, el Rebaño Sagrado no contará con la ventaja deportiva, por lo que deberá ganar en el marcador global.