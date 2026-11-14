Chivas Femenil tiene una cita fundamental con su afición este sábado, cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Akron para disputar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026. Y es que ambos equipos ya se enfrentaron el pasado martes en territorio fronterizo, en un encuentro que terminó empatado sin goles, dejando completamente abierta la eliminatoria. Aunque las rojiblancas tuvieron oportunidades para conseguir una ventaja como visitantes, no lograron romper el cero en el marcador, por lo que ahora tendrán que aprovechar su condición de locales para conseguir el boleto a las Semifinales y mantenerse en la pelea por el campeonato de la Liga MX Femenil.

La buena noticia para el Guadalajara es que Chivas Femenil cuenta con la ventaja de haber terminado en una mejor posición de la Tabla General durante la fase regular del Apertura 2026, por lo que no necesita ganar obligatoriamente el encuentro de Vuelta para avanzar a la siguiente ronda. Y es que, de acuerdo con el criterio de desempate de la Liguilla, un empate por cualquier marcador o una victoria serían suficientes para que el Rebaño Sagrado consiga su clasificación a las Semifinales. Sin embargo, esto no significa que las dirigidas por Antonio Contreras puedan confiarse, especialmente porque una derrota, incluso por la mínima diferencia, terminaría con sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

Además, el partido contra FC Juárez podría resultar determinante para el futuro de Antonio Contreras como entrenador de Chivas Femenil, pues su trabajo ha generado cuestionamientos durante los últimos meses y su contrato todavía no ha sido renovado por la directiva rojiblanca. Aunque el equipo consiguió clasificarse a la Liguilla y mostró momentos de buen funcionamiento durante la fase regular, una eliminación en Cuartos de Final podría aumentar considerablemente las dudas sobre su continuidad. Por eso, el estratega español necesita demostrar que su proyecto puede competir en los momentos más importantes de la temporada, especialmente porque el objetivo del Guadalajara no es solamente avanzar de ronda, sino volver a disputar el título de la Liga MX Femenil.

Por su parte, FC Juárez Femenil llegará al Estadio Akron con la motivación de conseguir una clasificación histórica a las Semifinales de la Liga MX Femenil, una instancia que el conjunto fronterizo todavía no ha logrado alcanzar. Las Bravas saben que necesitan ganar el encuentro para eliminar al Guadalajara, por lo que seguramente buscarán aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a las rojiblancas. Además, el empate sin goles conseguido en el partido de Ida les permite mantener intactas sus aspiraciones. Por eso, Chivas tendrá que mostrar su mejor versión y evitar cualquier exceso de confianza, pues enfrentará a un rival que tiene la oportunidad de conseguir uno de los resultados más importantes de su historia.

¿Va por TV abierta el Chivas Femenil vs FC Juárez de la vuelta de Cuartos de Final?

Para los aficionados que quieran seguir este importante encuentro, el partido entre Chivas Femenil y FC Juárez no contará con transmisión por televisión abierta, por lo que será necesario recurrir a alguna de las plataformas digitales o canales de paga que tienen los derechos del compromiso. Sin embargo, existe una alternativa para verlo completamente gratis por internet, pues Tubi ofrecerá la transmisión del encuentro sin necesidad de contratar una suscripción. Además, el partido también estará disponible mediante Amazon Prime Video y FOX One, mientras que en televisión de paga podrá seguirse a través de FOX.

¿A qué hora se jugará el Chivas Femenil vs FC Juárez de la vuelta de Cuartos de Final?

El encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez se disputará hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Akron, donde las rojiblancas buscarán aprovechar el apoyo de su afición para conseguir la clasificación a las Semifinales. Además, el Guadalajara tendrá a su favor el criterio de desempate por posición en la Tabla General, por lo que le bastará con evitar una derrota para mantenerse con vida en la Liguilla y continuar persiguiendo el campeonato del Apertura 2026.