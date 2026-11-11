Chivas Femenil enfrentará a FC Juárez por la vuelta de la Liguilla. Conoce cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO la Liga MX.

Chivas Femenil volvió a tener acción ayer en el Apertura 2026 luego de haber empatado sin goles ante FC Juárez por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo sucedido en la frontera, repasamos cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta.

El equipo de Antonio Contreras finalizó en la segunda posición de la tabla general de posiciones, por lo que mantiene su ventaja deportiva para avanzar si empata en global. Ayer, frente a las Bravas, no se vio un buen partido y dejó mucho que desear.

Sin embargo, lo sucedido en la frontera hizo más ruido con la escandalosa publicación de Carolina Jaramillo contra Antonio Contreras y Nelly Simón. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, expresó la futbolista en X.

Carolina Jaramillo rompió el silencio sobre su renovación. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Chivas Femenil y FC Juárez por la Liguilla?

El último duelo por los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas Femenil y FC Juárez se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Akron. El duelo está pactado para disputarse a las 21:00 del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil contra FC Juárez por la Liguilla?

La vuelta entre Chivas Femenil y FC Juárez será transmitida por la señal de Amazon Prime, FOX, FOX One y TUBITV. De todas maneras, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.