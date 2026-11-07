Chivas se prepara para visitar al León este domingo en un partido fundamental para mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2026. Sin embargo, la actividad rojiblanca comenzó desde este viernes con la derrota de Chivas Femenil ante América en el último encuentro de la fase regular, justo antes de comenzar la Liguilla. Además, la reciente convocatoria de la Selección Mexicana ha generado algunas preocupaciones dentro del Guadalajara, especialmente por el estado físico de sus jugadores. A esto se suman novedades sobre los contratos de las principales promesas de la cantera y las decisiones que estaría tomando la directiva para proteger al equipo de cara a los compromisos más importantes del campeonato.

Chivas hace petición especial a la Selección Mexicana sobre Luis Romo

Una de las principales preocupaciones del Guadalajara es Luis Romo, quien apenas consiguió recuperarse de la lesión muscular que sufrió precisamente durante la anterior Fecha FIFA con la Selección Mexicana. El futbolista estuvo aproximadamente dos meses fuera de actividad y recién volvió a jugar con Chivas durante el partido contra Atlante, por lo que su nueva convocatoria ha generado cierta inquietud. De acuerdo con César Huerta, periodista de AS México, dirigentes rojiblancos habrían solicitado al cuerpo médico del Tri que dosifique las cargas de entrenamiento de Romo, con la intención de evitar una recaída y permitir que llegue en las mejores condiciones posibles a la Liguilla.

Santiago Sandoval también habría renovado su contrato como Hugo Camberos, podrían salir solo a Europa

Otra noticia importante está relacionada con Santiago Sandoval y Hugo Camberos, dos de las principales promesas de la cantera rojiblanca que tendrían asegurada su continuidad contractual con el Guadalajara. Durante un enlace para Futbol Picante, el periodista Jesús Bernal explicó que Sandoval cuenta con un contrato multianual y que, según recuerda, la directiva le habría extendido su vínculo durante el año pasado, siguiendo la costumbre de ofrecer acuerdos de tres o cuatro años a los jóvenes que comienzan a destacar. Además, recordó que Camberos también tiene contrato vigente hasta 2028, por lo que ambos futbolistas están protegidos ante posibles intereses de otros clubes.

El plan de Javier Mier en la Liga MX para ayudar a Chivas contra Cruz Azul y la Selección Mexicana

La convocatoria de cinco futbolistas rojiblancos a la Selección Mexicana también habría provocado movimientos de la directiva encabezada por Javier Mier, pues Chivas solicitó que su partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17, se disputara el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas. Según reveló César Huerta, la petición surgió debido a que el encuentro se jugará inmediatamente después de la Fecha FIFA, cuando Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval estarán concentrados con el Tri. De esta manera, el Guadalajara buscó conseguir un día adicional de descanso y preparación para sus seleccionados, especialmente considerando que el enfrentamiento contra la Máquina podría resultar decisivo para definir los primeros lugares de la Tabla General antes de la Liguilla.

Chivas Femenil rompe su racha de victorias y cae 1-3 ante América

Las malas noticias llegaron este viernes para Chivas Femenil, pues el equipo dirigido por Antonio Contreras perdió 1-3 contra América en el Estadio Akron y vio terminada su racha de seis victorias consecutivas. Las rojiblancas llegaban al Clásico Nacional con la intención de demostrar que podían competir contra las principales candidatas al título, pero las dirigidas por Ángel Villacampa fueron superiores durante buena parte del encuentro y aprovecharon los errores defensivos del Guadalajara. Además, el resultado dejó dudas importantes sobre la capacidad de Chivas para responder ante rivales de mayor exigencia, especialmente porque la derrota llegó justo antes del inicio de la Liguilla, donde el Rebaño Sagrado tendrá que enfrentar a FC Juárez en los Cuartos de Final.

Antonio Contreras admite que el América Femenil fue mejor que Chivas, pero señaló una mejoría en su equipo

Después del encuentro, Antonio Contreras reconoció en conferencia de prensa que América Femenil fue superior a Chivas y que su equipo debía asumir la responsabilidad por la derrota. Sin embargo, el entrenador español también explicó que las rojiblancas habían conseguido realizar algunos ajustes durante la segunda mitad, aunque terminaron siendo castigadas por situaciones puntuales. Contreras insistió en que no había problema en reconocer los méritos del América, pero también consideró necesario analizar los errores y corregirlos antes de la fase final. Por eso, el estratega pidió pasar página y concentrarse en los Cuartos de Final contra FC Juárez, con la intención de que el Guadalajara consiga avanzar nuevamente a las Semifinales y mantenga vivas sus aspiraciones de pelear por el campeonato.