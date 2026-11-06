La directiva del Guadalajara se quitó de problemas debido al gran nivel que presumen sus dos canteranos.

Chivas se ha convertido en la mejor cantera de toda la Liga MX, debutando y consolidando a varios futbolistas importantes como Santiago Sandoval o Hugo Camberos, jugadores que llaman la atención en el futbol mexicano e inclusive en Europa.

Debido al gran nivel que han demostrado desde sus debuts los dos juveniles rojiblancos, la directiva del Guadalajara prefirió quitarles tentaciones o facilitar que se marchen del redil y les otorgó un contrato multianual, situación que ya se sabía sobre Camberos, pero se desconocía sobre Sando.

“Santiago Sandoval tiene contrato multianual con el Rebaño. Si mal no recuerdo, el año pasado le extendieron su vínculo. Es algo que de inmediato hace Chivas, apenas despuntan y tres o cuatro años de contrato.

“Está lejos el pensar que se le vaya a acabar su vínculo con el Guadalajara. Misma situación de Hugo Camberos que también tiene contrato hasta el 28 o 29 con el Rebaño Sagrado. Sus dos máximas joyas de la cantera están blindadas”, explicó el comunicador Jesús Bernal en un enlace para Futbol Picante.

Santiago Sandoval ya fue vinculado con clubes en Europa

Hace unas semanas, el juvenil canterano de las Chivas fue relacionado con algunos clubes de Europa, en donde algunas versiones periodísticas aseguraron que el representante de Santi Sandoval viajaría al Viejo Continente para revisar las ofertas y presentárselas posteriormente a la directiva del Rebaño.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.