Chivas dio un golpe de autoridad en el Apertura 2026 después de derrotar 4-2 al Atlante en el Estadio Akron, un resultado que permitió al Guadalajara conseguir su tercera victoria consecutiva y mantenerse entre los principales candidatos al campeonato. Sin embargo, los dos goles recibidos dejaron algunas preocupaciones en el funcionamiento defensivo, especialmente considerando que el Rebaño Sagrado continúa presumiendo la mejor defensa del torneo. Ahora, con la Liguilla cada vez más cerca y el mercado de fichajes de invierno en el horizonte, Gabriel Milito y la directiva rojiblanca tendrán que tomar decisiones importantes para mantener el buen momento del equipo.

Desmienten que Hugo Camberos no quiera renovar su contrato, ya lo hizo hasta 2028

Durante los últimos días comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de Hugo Camberos, especialmente por las pocas oportunidades que ha recibido bajo las órdenes de Gabriel Milito. Incluso surgieron versiones que aseguraban que el joven extremo no tenía intenciones de renovar su contrato con el Guadalajara, algo que habría complicado todavía más su continuidad. Sin embargo, el periodista José María Garrido aclaró que Camberos ya extendió su vínculo con Chivas hasta diciembre de 2028, por lo que no existe una negativa pendiente para renovar. Esto no significa que su futuro deportivo esté completamente definido, pero sí cambia el panorama de cara al próximo mercado de fichajes.

Miguel Gómez era el único jugador que faltaba por recuperarse, pero ya está listo

Las buenas noticias continúan llegando para Gabriel Milito en el tema de las lesiones, pues Miguel Gómez se encuentra en la etapa final de su rehabilitación y está muy cerca de reincorporarse a los entrenamientos grupales. De acuerdo con información del periodista de ESPN Diego Ivey, el futbolista era el último integrante del plantel que todavía permanecía fuera de actividad por molestias físicas, por lo que su recuperación permitiría prácticamente vaciar la enfermería rojiblanca. Además, se espera que Gómez vuelva a entrenar al parejo de sus compañeros esta semana, con la intención de quedar disponible para la convocatoria del próximo sábado, cuando Chivas visite al León.

Miguel Gómez volverá a entrenar con Chivas.

Raúl Rangel se enfureció por el error de Fernando González que provocó el gol del Atlante

Uno de los momentos más tensos de la victoria contra Atlante ocurrió después del gol de Martín Sarrafiore, quien aprovechó un despeje fallido de Fernando González que terminó convirtiéndose en una asistencia involuntaria. Aunque la transmisión de Amazon Prime Video no mostró lo sucedido inmediatamente después, un video difundido en redes sociales captó la molestia de Raúl Rangel con el Oso y sus compañeros de defensa. El Tala reclamó que el balón debía despejarse fuera del área en lugar de intentar enviárselo, mientras González permaneció en silencio y bajó la cabeza. Luis Romo tuvo que acercarse para respaldar a su compañero y tranquilizar al guardameta, quien había conseguido mantener su portería sin goles durante los dos partidos anteriores.

Chivas, América y Cruz Azul protagonizan un cardiaco triple empate en la Tabla General

La pelea por el liderato del Apertura 2026 está más emocionante que nunca, pues Chivas, América y Cruz Azul terminaron la Jornada 15 empatados con 29 puntos. El Guadalajara consiguió alcanzar esa cifra gracias a su victoria sobre Atlante, mientras que la Máquina derrotó al León y las Águilas empataron contra Toluca. Sin embargo, la diferencia de goles es la que actualmente define las posiciones, con América en el primer lugar, Chivas en el segundo y Cruz Azul en el tercero. De esta manera, los tres equipos llegan a las últimas jornadas de la fase regular con posibilidades de quedarse con el liderato, por lo que cualquier resultado podría modificar considerablemente la clasificación.

Daniel Aguirre también mostró su molestia por los dos goles recibidos ante el Atlante

Aunque la victoria contra Atlante dejó buenas sensaciones por los cuatro goles anotados, Daniel Aguirre reconoció que la defensa rojiblanca no puede quedar satisfecha después de recibir dos anotaciones. En declaraciones a Telemundo, el futbolista aseguró que estaba contento por los tres puntos y el rendimiento colectivo, pero admitió que todavía existen aspectos defensivos por corregir. Además, explicó que el equipo trabajará durante la semana para mejorar antes de visitar al León, un rival que también necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla. Aguirre dejó claro que el Guadalajara buscará mantener su identidad de juego y llegar en las mejores condiciones posibles a la fase final.