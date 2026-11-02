Chivas logró superar a Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron y selló su clasificación a la Liguilla. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Jair Pereira, campeón con el Rebaño Sagrado de Matías Almeyda, advirtió a los futuros rivales que se enfrenten al equipo de Gabriel Milito por las alternativas que recuperó el conjunto rojiblanco de cara a la Fiesta Grande.

Una de las grandes noticias que dio el Guadalajara en el duelo contra los Potros de Hierro fue que recuperó a varios de sus lesionados. A su vez, volvió a contar con un Efraín Álvarez que jugó un partidazo debido a que anotó un golazo y dio una asistencia para el doblete de Santiago Sandoval.

Luego de lo sucedido contra Atlante, Chivas no solo logró la clasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla, sino que también pelea por ser superlíder de la fase regular. Tras el encuentro en el Estadio Akron, Jair Pereira destacó al equipo de Gabriel Milito con una implícita advertencia a los futuros rivales del Rebaño Sagrado.

Jair Pereira destacó el juego de las Chivas de Milito. (Foto: IMAGO7)

“Las variantes ofensivas que tiene este equipo son buenas. La verdad son muy buenas y ya las recuperó. Son muy buenas y ahora volvió a recuperar a sus dos carrileros que fueron pieza fundamental cuando decía Chaco del equipo que le gustaba mucho”, comentó. Y agregó: “El único jugador que no repite en esas alineaciones es la Hormiga González porque ya se fue y entra Santiago Sandoval como un nueve no nominal que lo hace de una manera espectacular, pero recuperas a tus dos carrileros, dos ejes de ataque; de verdad, las variantes que tiene en ofensiva”.

Por otro lado, habló de la fase defensiva del Guadalajara al comentar que entiende que quedan comprometidos por el estilo de juego y que ante rivales más complicados se puede sufrir. “Los defensores después sí tienen deficiencias, la verdad, para atrás porque quedan muy expuestos a veces; quedan abiertos, se confían a veces de más en sus salidas y, como lo decía Chaco, perfecto, otros equipos que sean más pesados te pueden complicar de verdad”, expresó Jair Pereira.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a León por la jornada 16 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por FOX ONE y FOX+ desde las 20:10 del Centro de México.