Chivas acaba de superar a Atlante y se perfila a cerrar la fase regular del Apertura 2026 para pelear por el liderato ante el América y Cruz Azul. En medio de este contexto, Gabriel Milito fue noticia por revelar por qué no juega Hugo Camberos, por su mensaje a Amaury Vergara y por realizar una emotiva confesión sobre el golazo de Efraín Álvarez.

Gabriel Milito confirmó por qué no juega Hugo Camberos

Una de las preguntas que retumbó en la sala de prensa en el Estadio Akron fue en relación con el motivo por el que no juega Hugo Camberos en las Chivas de Guadalajara. En el Gigante de Zapopan, Gabriel Milito confirmó que la joya rojiblanca no jugó debido a que el día anterior se dobló el tobillo y que no entra porque considera que primero está el equipo.

“Hugo es un futbolista muy bueno. Ayer, haciendo el prepartido, se dobló el tobillo y no sabíamos si iba a estar disponible hoy, por eso manejamos otras alternativas. Pero cuando lo necesitamos ha estado ahí y respondió. Pero bueno, a veces a la hora de tomar una decisión o elegir para que juegue Hugo tenemos que quitar a alguno de los chicos y bueno, esas decisiones, siempre, hay jugadores que salen favorecidos y otros que a lo mejor con mis decisiones salen desfavorecidos, pero así es la dinámica de un grupo, así es la dinámica de un equipo de fútbol”, explicó el técnico argentino.

Gabriel Milito habló de Hugo Camberos. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Lo más importante es que él sabe que en algún momento quizás lo vamos a necesitar y que tiene que estar listo y preparado, y que lo más importante por encima de lo individual está el equipo. Y por suerte tenemos jugadores muy centrados, donde todos tenemos claro cuál es el objetivo y estamos todos en esa misma dirección. Lógicamente entiendo a la perfección cuando un jugador juega habitualmente, cuando un jugador juega menos, se entiende esa situación. Por eso intentamos acompañar y darle un trato como el que debe ser a los jugadores que menos juegan, porque en determinado momento quizás lo necesitemos y tienen que ser determinantes, sobre todo con las condiciones que tiene Hugo”.

El mensaje de Gabriel Milito a Amaury Vergara

En medio de la incertidumbre sobre la renovación de su contrato, Gabriel Milito envió un enorme guiño a Amaury Vergara y a la directiva de Chivas al señalar que el momento que tiene su equipo es por el fuerte respaldo en cada mercado de pases para armar una plantilla competitiva.

“En ese aspecto hay mucho mérito de parte del club; me refiero al área deportiva, con un respaldo absoluto de Amaury. En el área deportiva, de la gestión deportiva, han hecho fichajes realmente muy importantes, muy buenos fichajes, y eso al final potenció o nos ayuda a ser mejores y eso hay que valorarlo y hay que destacarlo”, declaró.

Y agregó: “Apoyo incondicional de Amaury, gran gestión del área deportiva. Al final, cuando juntás o tenés la posibilidad de juntar jugadores con talento y tenés acierto, eso ayuda a que el rendimiento sea el que viene mostrando el equipo. Obviamente que nada es lineal en el fútbol, podés tener alguna caída en el rendimiento por distintas circunstancias, pero siempre se ha comportado o tuvimos siempre la misma intención de comportarnos de una sola manera; por eso destaco que cada una de las decisiones que fuimos tomando las hemos tomado en conjunto”.

Gabriel Milito emocionado por el golazo de Efraín Álvarez

En conferencia de prensa, Gabriel Milito confirmó que se emocionó por el golazo de Efraín Álvarez ante Atlante. “Fue así porque Efra viene trabajando mucho. Creo que este gol que hizo, que además fue un gol muy lindo, creo que lo venía buscando, lo necesitaba. Esperemos que le haga bien. Seguramente le va a hacer muy bien y a mí como entrenador de él en este caso me puse muy, muy contento. Realmente muy contento porque le da muchas cosas al equipo Efra y ese plus de hacer goles en esa posición es muy importante y que a todo su talento y a toda su asistencia, a toda su claridad a la hora de jugar le puede agregar gol lo hace mucho más completo y ese es el Efra que necesitamos. Por eso la alegría de haber marcado o sea, el festejo”, explicó.