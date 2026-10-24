Todos los detalles para que no te pierdas el choque entre el Guadalajara y los Potros de Hierro.

El Apertura 2026 está siendo un torneo atípico debido a la paridad de niveles que se han demostrado en toda la fase regular de la Liga MX, en donde Chivas no puede dejar escapar más puntos para poderse mantener entre los mejores cuatro clubes del futbol mexicano.

El Guadalajara está peleando palmo a palmo por los primeros lugares con clubes como América, Toluca, Cruz Azul y León, por lo que un tropiezo podría rezagarlo hasta media tabla, por lo que el conjunto encabezado por Gabriel Milito está obligado a hacer valer la localía en su próximo compromiso que será frente al Atlante.

Por su parte, los Potros de Hierro se han convertido en un rival incómodo para todos los adversarios que los han enfrentado; sin embargo, se mantienen en la parte baja de la tabla de posiciones con 14 puntos tras mismo número de partidos disputados, por lo que buscarán un triunfo sobre el Rebaño para dar la campanada en la Liga MX.

Así van Chivas y Atlante en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Atlante?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 contra los Potros de Hierro se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlante?

El duelo entre el Guadalajara y el Atlante será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime en México, por lo que no contará con opción gratuita para los aficionados; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.