Todos los detalles para que no te pierdas el próximo duelo del Rebaño Femenil en el Circuito Rosa.

Chivas Femenil por fin brindó una exhibición que sacudió todas las dudas y las críticas que han recibido en todo el Apertura 2026 tras derrotar 7-0 a las Centellas del Necaxa, por lo que ahora la misión del Rebaño será mantenerse por esa línea en este cierre de fase regular.

El Guadalajara se mantiene entre los mejores clubes del Circuito Rosa al amarrar el segundo lugar del grupo 2 al llegar con 24 puntos, por lo que el siguiente paso será seguir conquistando triunfos para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de cara a la Liguilla.

El siguiente rival del chiverío femenil será el Atlante, equipo que apenas presume siete puntos en el torneo, por lo que ya se encuentra eliminado de cualquier posibilidad de Liguilla, pero que tratará de hacerle la travesura a las dirigidas por Antonio Contreras.

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlante vs. Chivas Femenil?

El próximo partido del Guadalajara será contra el Atlante, duelo que está programado para disputarse el próximo lunes 26 de octubre en la cancha 1 del Centro de Alto Rendimiento del conjunto azulgrana, duelo que se disputará en punto de las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Atlante vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Chivas Femenil y Atlante será transmitido EN VIVO por la señal de YouTube de la Liga MX Femenil, por lo que será gratuita su transmisión para que todos los aficionados puedan ver el partido.