Todos los detalles para que no te pierdas el partido de la jornada 14 del Apertura 2026 contra la escuadra regiomontana del Pelado.

El siguiente partido que sostendrá Chivas en el Apertura 2026 será, probablemente, el más emotivo de todo el torneo para la afición rojiblanca debido a que el Rebaño deberá salir de la Perla de Occidente rumbo a Monterrey para reencontrarse con un viejo conocido: Matías Almeyda.

El Guadalajara cayó en un bache futbolístico en el torneo; sin embargo, el deseo de Gabriel Milito es encontrar la mejor versión física y futbolística del plantel para el cierre de la fase regular, en búsqueda de calificar a la Liguilla en la mejor posición posible en la tabla de posiciones.

Por su parte, el Pelado no está viviendo su mejor momento al frente de Monterrey, ya que está peleando la parte central de la tabla, por lo que su participación en la Liguilla depende de tener un mejor cierre de torneo, en donde tratará de convertir al chiverío en el escalón que le permita iniciar su ascenso futbolístico.

¿Cuál es el legado de Matías Almeyda en Chivas?

Salvar a Chivas del descenso

Campeón de Copa MX Apertura 2015

Campeón Supercopa 2015-2016

Subcampeón Copa MX Apertura 2016

Campeón Copa MX Clausura 2017

Campeón Liga MX Clausura 2017

Subcampeón del Campeón de Campeones 2016-2017

Campeón Concachampions 2018

Ganó el primer boleto para Chivas a un Mundial de Clubes

Así van Chivas y Monterrey en el Apertura 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El siguiente partido de la Liga MX y que tendrá una fuerte carga emotiva para los aficionados del Guadalajara se disputará el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El duelo entre el Guadalajara y Monterrey contará con varias alternativas gratuitas, ya que podrá ser visto por televisión abierta por el canal 5, además de que vía streaming podrá ser observado por Layvtime. por si fuera poco, también habrá opciones de televisión restringida que será TUDN y Vix Premium.