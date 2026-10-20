El Guadalajara es un hospital y podría sumarse a la lista el mediocampista rojiblanco al registrar problemas físicos al término del duelo de media semana.

Chivas ha tenido que lidiar con muchos problemas durante este Apertura 2026, en donde uno de los más preocupantes ha sido el tema de las lesiones frecuentes en el plantel rojiblanco que ha golpeado al equipo de Gabriel Milito, en donde las alarmas volvieron a encenderse, pero en esta ocasión por Fernando González.

El Oso se ha convertido en un hombre inamovible en el esquema del entrenador argentino; sin embargo, han comenzado a encenderse las alarmas dentro del Guadalajara debido a que al término del partido que terminó con triunfo rojiblanco sobre el Necaxa, tuvo problemas para poder abandonar el campo.

En un video que ha circulado en redes sociales, se percibe como el contención del chiverío se quedó en el centro del campo después del silbatazo final, en donde ingresó el kinesiólogo del equipo, quien le realizó un masaje en el muslo de la pierna derecha.

Cabe mencionar, que el Oso González tenía una especie de vendaje en esa zona del cuerpo, por lo que existe la probabilidad de que el mediocampista ya viniera arrastrando algún detalle físico, aunque no se ha confirmado por parte del club tapatío.

¿Quiénes son los lesionados de Chivas en el Apertura 2026?

Luis Romo

Miguel Tapias

José Castillo

Omar Govea

Ángel Sepúlveda

Brian González

¿Quién podría suplir al Oso González en Chivas?

La realidad es que el Guadalajara solo tiene a un contención con las características de Fernando González en todo el plantel, por lo que ante las lesiones de Omar Govea y Brian Gutiérrez, Gabriel Milito podría optar nuevamente por la cantera para darle cabida a Samir Inda, quien se desempeña en esa zona del campo.

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.