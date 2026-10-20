El Guadalajara insistió, insistió e insistió hasta poder abrir el marcador con cortesía de una equivocación en la zaga hidrocálida.

Chivas arrancó el partido contra el Necaxa con una enorme dosis de estrés debido a la racha de cuatro partidos sin ganar, por lo que el plantel rojiblanco demostró nerviosismo e imprecisiones en la zona de ataque, en donde un autogol fue la clave para poder abrir el cerrojo de los visitantes.

Roberto Alvarado se convirtió en el mariscal del conjunto de Guadalajara, en donde en el primer tiempo se equivocó y definió mal en un mano a mano; sin embargo, en el segundo tiempo se reivindicó con un jugadón por la banda derecha, jugando pegado a la banda.

El Piojo se metió al área y mandó un centro peligroso con la pierna derecha, en donde Agustín Oliveros intentó cortar la pelota, pero terminó impactando mal la redonda y la mandó al fondo de su portería, abriendo el marcador en favor del chiverío.

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.