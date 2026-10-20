Los artilleros del Guadalajara quieren terminar con su sequía frente a la portería rival y recuperar confianza de cara al cierre de la fase regular.

Chivas está viviendo su momento más complicado del Apertura 2026 debido a que ha hilvanado cuatro partidos sin poder ganar, en donde nuevamente se está manifestando la falta de contundencia, por lo que Roberto Alvarado y Ricardo Marín deben comenzar a aparecer en la pizarra.

Hay que recordar que el ‘4K’ es el mejor romperredes del Guadalajara en el torneo con cinco dianas; sin embargo, su última anotación la registró en el Clásico Nacional contra América, por lo que es urgente que regrese a la senda del gol.

Por su parte, el Piojo es el segundo mejor goleador con cuatro anotaciones en el torneo, en donde su más reciente gol lo marcó contra el Pachuca, por lo que también requiere volver a ser más determinante en la zona de definición para acercar al Rebaño al triunfo.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.