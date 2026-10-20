El Piojo cometió una equivocación grave en el partido contra los hidrocálidos, que pudo ser el primer gol de los tapatíos.

Chivas está urgido por conseguir un triunfo en el Apertura 2026 después de hilvanar cuatro duelos sin poder ganar en la Liga MX, por lo que el conjunto tapatío se volcó al ataque desde el silbatazo inicial sobre el área de la escuadra visitante.

Sin embargo, la jugada más clara del partido se suscitó a través de Ricardo Marín, quien ganó la posición y habilitó a Roberto Alvarado, para dejarlo mano a mano con el portero hidrocálido; sin embargo, el Piojo se equivocó y definió mal, a primer poste, por lo que el cancerbero Javier Orantes logró atajar.

Roberto Alvarado ha estado impreciso en zona de definición, ya que no ha podido anotar gol desde la jornada 6 cuando le marcó al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.