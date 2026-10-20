Chivas atraviesa un bache de resultados luego de no conseguir una victoria en sus últimos cuatro partidos, con un balance de tres empates y una derrota. El compromiso ante Necaxa representa una oportunidad para recuperar el rumbo, especialmente porque los Rayos ocupan el penúltimo lugar de la tabla general del Apertura 2026. Sin embargo, el Guadalajara no puede confiarse si quiere volver a sumar de a tres ante su afición.

Eso sí, el Rebaño Sagrado parte como favorito para llevarse el triunfo la noche de este martes, y una de las razones está en los antecedentes frente al conjunto hidrocálido. Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos favorecen al cuadro tapatío, un dato que alimenta la esperanza de los rojiblancos de terminar con su mala racha y conseguir una victoria que necesitan con urgencia.

Chivas estrenará su nuevo uniforme ante Necaxa.

El historial más reciente podría dar la impresión de que existe una alternancia entre victorias para uno y otro equipo. Aunque el último enfrentamiento terminó en empate, en los cinco partidos anteriores se registraron tres triunfos para Chivas y dos para Necaxa. No obstante, el dato que más ilusión genera entre los seguidores rojiblancos está relacionado con los encuentros disputados en la casa del Guadalajara.

Y es que los últimos cinco partidos entre ambos clubes en el Estadio Akron terminaron con victoria para el Rebaño Sagrado. Si esta tendencia continúa, Chivas podría conseguir un nuevo triunfo este martes, uno especialmente esperado por una afición que no ve ganar a su equipo en casa desde el 13 de septiembre, cuando derrotó a Pumas en la Jornada 8. Romper esa sequía como local sería un impulso importante para el equipo de Gabriel Milito en el cierre del torneo.

Por ahora, solo queda esperar a que ruede el balón y conocer la alineación que presentará Gabriel Milito, pues las decisiones del entrenador podrían ser determinantes para el desarrollo del encuentro. El Guadalajara tiene una buena oportunidad para recuperar confianza, pero también necesita responder en la cancha. Si no consigue la victoria ante el penúltimo lugar de la clasificación, la preocupación por el cierre del Apertura 2026 podría aumentar entre los aficionados rojiblancos, además por supuesto de al interior del Club.

Necaxa puede dar muchas oportunidades en el ataque para Chivas

Una de las principales debilidades que deberá aprovechar el Guadalajara es la defensa de los Rayos, que se ha convertido en una de las más vulnerables del Apertura 2026. Necaxa ha recibido 25 goles en 12 encuentros y registra una diferencia de goles de -10, cifras que lo colocan como el segundo peor equipo del torneo en ambos rubros. Si Chivas consigue explotar esos problemas defensivos y mantener la intensidad en ataque, tendrá argumentos para generar ocasiones y buscar los tres puntos en el Estadio Akron.